Приставы проконтролировали: с козырька подъезда был убран самовольный «скворечник»

Жительнице Челябинска пришлось снести самовольно возведенный на козырьке подъезда «балкон». Этому предшествовало решение суда и контроль за его исполнением судебных приставов Ленинского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, балконом это строение можно назвать очень условно. По сути, владелица квартиры прирезала из воздуха к своей жилплощади полноценную комнату – с крышей, стенами, окнами, системой стока дождевых вод. Вход на балкон креативные хозяева сделали из окна кухни, которое как раз и выходило на козырек подъезда. Требования управляющей компании снести строение владельцы квартиры и слышать не желали, поэтому коммунальщики, которые несут ответственность за дом и безопасность проживающих в нем граждан, обратились в суд.

В суд собственница квартиры предоставила так называемый протокол общего собрания собственников жилья, которое якобы не возражало против строительства на козырьке непонятного помещения. Правда, в протоколе вся затея со строительством называлась ремонтом козырька, что весьма далеко от реальности. А инициатор и исполнитель "ремонта" ответственно заявляла, что отделанное сайдингом помещение на козырьке лишь украсило фасад многоквартирного дома. Суд отверг и протокол, поскольку он не соответствовал требованиям, которые должны быть соблюдены при составлении подобных документов, и довод о новоявленной красоте многоквартирного дома со скворечником на козырьке.

Строение было признано самовольным и подлежало демонтажу. Эту обязанность суд возложил на ответчицу – собственницу квартиры. Кроме того, суд взыскал с нее судебные расходы истца в размере шести тысяч рублей. Контролировали снос судебные приставы Ленинского РОСП г. Челябинска. В ходе исполнения судебного решения должнице был назначен исполнительский сбор, ей был запрещен выезд за границу, вынесено предупреждение об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ " Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". Этих мер оказалось достаточно, чтобы должница приняла меры по демонтажу строения. В настоящее время фасад дома принял исходный вид, безопасности жильцов ничего не угрожает, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.