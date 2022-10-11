Приюты Челябинской области могут стать временным домом для питомцев мобилизованных южноуральцев

Два государственных приюта для бездомных животных Челябинской области, в Агаповском и Сосновском районах, принимают на временное содержание собак и кошек, принадлежащих южноуральцам, призванным в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.

Четвероногих здесь приютят в том в случае, если за ними окажется некому ухаживать.

Приюты созданы и работают по зональному принципу и предназначены для временного содержания животных без владельцев. С питомцами приюта проводятся все необходимые ветеринарные мероприятия, им ставятся прививки. После этого животное получает бирку и при отсутствии противопоказаний, в соответствии с федеральным законом, должно быть выпущено на прежнее место обитания.

Приюты являются подразделениями государственных ветеринарных станций, которые в свою очередь являются областными бюджетными учреждениями. За каждым приютом закреплено несколько муниципалитетов. Территории девяти южных муниципальных районов – за приютом в Агаповском районе, территории 14-ти муниципалитетов, в том числе Челябинск и Копейск, - за приютом в Сосновском районе. Для территории горнозаводской зоны идет создание еще одного приюта в Катав-Ивановске.

Если мобилизованные граждане, которым необходимо временное пристройство животного, проживают в муниципалитетах от Златоуста до Аши, то они могут обратиться в государственный приют при Сосновской ветстанции. Он открыт совсем недавно и сегодня самый крупный на Урале – рассчитан на единовременное содержание 600 собак и 300 кошек. Здесь есть холодные и теплые вольеры, площадка для выгула, зона карантина, лечебный блок и другие необходимые хозяйственные постройки, есть вся необходимая лечебная база: все необходимые действия, если они потребуются, будут произведены.

«У нас с начала призыва уже было двое обратившихся, и мы приняли двух собак на содержание, пока их хозяева проходят военную службу по призыву. Мы просим предъявить повестку, чтобы в дальнейшем обосновать свои расходы, и заключаем с владельцем животного договор о безвозмездном оказании услуг на период содержания животных в приюте, пока человек не вернется со службы», - рассказала руководитель ОГБУ «Агаповская ветстанция» Наталья Козлова.

В Агаповский приют нужно звонить по телефону: 8 (351) 402-15-33 (с 8:30 до 16:30), в Сосновский приют - по телефону: 8 (351) 445-24-01 (с 8:00 до 16:00).