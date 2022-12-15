Прошедших слаживание в Чебаркуле бойцов начали отправлять в зону СВО

Мобилизованных россиян после прохождения боевого слаживания в Челябинской области начали отправлять в зону проведения специальной военной операции.

О начале отправок бойцов из танковой дивизии и палаточного лагеря в Чебаркуле на передовую сегодня, 15 декабря, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы обеспечиваем каждого военнослужащего комплектом амуниции и вещей. В нем каска, бронежилет, теплые вещи (термобелье, утепленные сапоги, шерстяные перчатки, шерстяная шапка, зимние носки – прим.), зимний спальник. Такой комплект получит каждый боец, который отправляется из нашей области. Вне зависимости от региона призыва, Челябинская область или нет. Мы не делим бойцов на своих и чужих, все наши», - отметил глава региона.

По словам Алексея Текслера, каждую позицию подбирали тщательно.

«Да, на фронте ребят экипируют. Но мне будет спокойнее, если они приедут туда уже оснащенные и подготовленные. Как раз вовремя передали все необходимое для них, чтобы ребята ехали отсюда уже спокойно, зная, что у них все есть», - сказал губернатор.

Кроме амуниции и вещей, губернатор передал в дивизию большую партию квадрокоптеров (46 штук) со смартфонами для управления и картами памяти.

«Также направили тепловизоры - 59 штук, сейчас они особенно востребованы. Все позиции необходимые, получаем на них запросы», - сказал Алексей Текслер.

Глава региона лично пообщался с мобилизованными ребятами в музее боевой и трудовой славы Челябинского тракторного завода: с военнослужащими и командованием танковой дивизии Центрального военного округа губернатор встретился после прямой линии с жителями 14 декабря.

Как отметил Алексей Текслер, общение с бойцами в стенах музея ЧТЗ получилось теплым. Он отметил, что ребята боевые, хорошо настроены, и скоро у них отправка.

«Обязательно будем поддерживать связь. Помогать армии будем и дальше. Все для победы!» - подчеркнул глава региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, ранее регион передал в дивизию два десятка квадрокоптеров и 37 тепловизионных монокуляра (тепловизора).

Администрация Челябинска закупает для дивизии 30 квадрокоптеров, 80 квадрокоптеров с тепловизионной камерой, а также 162 тепловизионных прицела и монокуляров.