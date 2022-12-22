22.12.2022
Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд
22.12.2022
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
22.12.2022
ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку
22.12.2022
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
Родители мобилизованных южноуральцев смогут получать единовременную выплату
14.12.2022
В Челябинской области смягчат условия получения выплат родителями мобилизованного
12.12.2022
Верховный главнокомандующий гордится Русланом, а чиновникам на него наплевать
12.12.2022
В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных
08.12.2022
В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022