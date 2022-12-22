Родители мобилизованных южноуральцев смогут получать единовременную выплату

Родители жителей Челябинской области, призванных на военную службу в связи с объявленной президентом частичной мобилизацией, смогут получить региональную единовременную выплату.

Соответствующий законопроект рассмотрен 22 декабря на заседании Законодательного собрания.

В настоящее время единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей представляется мобилизованным гражданам либо их супругам (если мобилизованные не обратились за получением единовременной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня призыва на военную службу).

Как рассказал спикер регионального парламента Александр Лазарев, к депутатам поступало много обращений от родителей мобилизованных, у которых нет супругов и которые не успели получить выплату. Жители обращались и к губернатору Алексею Текслеру в ходе «прямой линии» 14 декабря. Тогда глава региона заверил, что вопрос будет оперативно решен и все поправки внесены в ЗСО.

Сегодня этот законопроект рассмотрен депутатами. Право на получение единовременной региональной выплаты мобилизованному будет также предоставлено одному из его родителей, если у мобилизованного нет супруги и он не имеет возможности сам обратиться за получением выплаты.

Данная норма будет распространена на правоотношения, возникшие со дня установления выплаты - с 31 октября 2022 года.

Парламентарии одобрили предложенные поправки в первом и третьем чтениях, минуя процедуру второго.

Напомним, ранее было принято решение о выплатах по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованных.