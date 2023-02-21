«Признание» для активных и неравнодушных челябинцев

У ежегодной городской премии Челябинска «Признание» - шесть новых лауреатов.

Торжественная церемония вручения высшей общественной награды южноуральской столицы состоялась накануне, 20 февраля, в театре оперы и балета имени Глинки.

Как отметила в приветственном слове глава Челябинска Наталья Котова, «Признание» - «это не просто премия, это заслуженная награда за кропотливый, каждодневный труд настоящих профессионалов своего дела, тех, кто вкладывает время и силы в свой любимый город и его жителей, кто заботится об их благополучии и процветании, реализуя социально-значимые проекты».

В этом году премия (для Челябинска она уже 17-я по счету) за личный вклад в развитие образования вручена учителю информатики, ведущему специалисту физико-математического лицея №31 Алексею Егорову. Награждая челябинца, Наталья Котова отметила, что Алексей Леонидович – учитель с большой буквы. Являясь выпускником лицея, он вернулся в родные стены уже в качестве преподавателя, чтобы растить новое поколение программистов.

«Ему удалось наладить уникальное взаимодействие между педагогами и выпускниками лицея, силы которых направлены на подготовку наших детей к олимпиадам самого высокого уровня. И эта работа приносит заслуженные плоды - много лет ученики лицея в лидерах российский и международных состязаний», - сказала Наталья Котова.

«За лучший социально значимый проект. Личный вклад» награждена соучредитель и директор благотворительного фонда «Рожденная побеждать» Лариса Лунёва.

«За вклад в развитие физической культуры и спорта. Личный вклад» отмечена заслуженный тренер России по плаванию Татьяна Новикова.

«За вклад в развитие культуры и искусства. Вклад организации» премия вручена первой модельной библиотеке города - детской библиотеке имени Горького.

Победителем в номинации «За лучший социально значимый проект. Вклад организации» стала автономная некоммерческая организация «Уральский центр патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа».

«За активную благотворительную деятельность. Личный вклад» премию «Признание» получил генеральный директор группы компаний «БОВИД» - Михаил Видгоф.

СПРАВКА

В качестве критерия для присуждения премии «Признание» рассматривается деятельность, направленная на улучшение качества жизни горожан, вклад в развитие различных отраслей жизнедеятельности Челябинска, благотворительность и волонтерство.

Инициатором учреждения премии «Признание» выступила городская дума совместно с администрацией Челябинска. За все время существования премии ее получили 159 физических и юридических лиц, в том числе шесть лауреатов по итогам 2022 года.

В состав оргкомитета входят представители гордумы, мэрии, общественных объединений, экспертного сообщества и почетных граждан Челябинска. Решение о награждении принимается простым большинством голосов при последовательном обсуждении кандидатур.

Соискатели, удостоенные звания «Лауреат премии «Признание», получают диплом, нагрудный знак, выполненный из драгоценных материалов и главный символ премии «Признание» - шар из горного хрусталя, обвитый золотой спиралью, инкрустированной фианитами, с нанизанными на нее «лучами». Вся композиция располагается на нефритовой подставке.