Признание гражданином Польши

Польша европейская страна, которая все чаще интересует людей, мечтающих о переезде. Государство характеризуется стабильной экономикой и достойным уровнем жизни. Получить гражданство в этой стране непросто.

Получить гражданство Польши можно по заявлению, которое подается Президенту через Воеводу по месту жительства заинтересованного лица. Если иностранец находится за границей, заявление подается через консула по месту жительства. Обязательное условие — заявитель должен обладать пластиковой картой вида на жительство в Польше. Как ее получить - подробно написано на миграционном сайте Emigras.

Признание иностранца гражданином

Процедура признания требует от претендента соблюдения ряда требований. Стать гражданином европейского государства могут несколько категорий людей.

Лица, проживающие на территории европейского государства от трех лет при условии наличия постоянного места работы и регулярного дохода. Основанием для оформления становятся разрешения на долгосрочное или постоянное проживание. Люди, которые не менее двух лет живут в стране и состоят в браке с резидентом более трех лет. Такое правило распространяется и на лиц, не имеющих гражданства. Основание для признания – наличие документа, подтверждающего возможнсть постоянного или долгосрочного проживания в стране. Иностранцы, которым присвоен статус беженцев. Обязательное требование – прожить на территории государства от двух лет. Несовершеннолетнее лицо, у которого один из родителей – гражданин Польши. Признание происходит на основании разрешение на длительное или временное проживание при условии согласия второго родителя. Лица, которые живут на территории государства не менее десяти лет легально. Для них актуальны следующие условия: наличие разрешения на долгосрочное пребывание в стране и стабильный доход. Иностранные граждане, которые живут в стране не меньше года на основании Карты Поляка или документа, подтверждающего легальное пребывание заявителя. Такая возможность актуальна для тех, кто смог доказать польское происхождение.

Если признание гражданина происходит через 10 лет, данные об основаниях, на которых человек жил в Польше, не важны. Претендент моет предоставить долгосрочную визы, карту поляка или разрешение на долгосрочное пребывание.

Специфика процедуры

Предварительно заявителю следует подать прошение. Его подают воеводе по месту проживания. Претенденту нужно собрать обязательный пакет документов:

грамотно составленное заявление;

фото;

свидетельство о заключении брака;

выписка из акта рождения;

копия заграничного паспорта;

данные о знании государственного языка;

документы, подтверждающие легальное проживание на территории Польши.

Знание польского языка в обязательном порядке нужно подтверждать сертификатом. Заявителю следует сдать экзамен или предоставить данные об окончании учебного заведения на территории страны.

Признание иностранца гражданином Польши допускается через 2, 3 года или через 10 лет. Возможность прохождения процедуры зависит от оснований, на которых претендент подает заявление. Важно помнит точную дату прибытия в Польшу. Если претендент затрудняется ответить, в заявлении следует указать, что информация предоставлена приблизительно.

Можно приложить к обязательному пакету бумаг документы, свидетельствующие о профессиональных достижениях. Они помогут ускорить процедуру рассмотрения заявки.