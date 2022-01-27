Признание: РМК подарила квартиры 43 работникам бюджетной сферы и металлургам Карабаша

Русская медная компания подарила квартиры 43-м работникам бюджетной сферы и металлургам Карабаша (Челябинская область).

Ключи от новых квартир горожанам в торжественной обстановке вручили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, глава региона Алексей Текслер и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Награждение состоялось в Карабаше 26-го января.

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В числе награжденных – двадцать победителей независимого голосования, инициированного Благотворительным фондом РМК в честь грядущего в 2022-м году двухсотлетия Карабаша и проведенного среди жителей города в рамках премии «Народное признание и любовь».

В голосовании, продлившемся месяц, приняли участие пять с половиной тысяч человек, рассказала руководитель благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

«Замыслив это голосование, мы, конечно, понимали, что люди будут принимать в нем участие. Но таких цифр не ожидали. Для нас это показатель самых честных, искренних «выборов». Карабашцы показали безграничную любовь к людям, которые работают по 24 часа в сутки семь дней в неделю, дарят горожанам свои знания, любовь, заботу, думают о будущем Карабаша и его жителей», - прокомментировала итоги голосования Татьяна Александровна.

Любимые врачи, учителя и воспитатели карабашцев (по пять представителей каждой профессии), кому благодарные земляки отдали больше всего голосов, получили ключи от квартир в стильном трехэтажном доме (это первая очередь нового жилого комплекса «Медный»).

Пять человек - работники социальной сферы и социально значимых учреждений Карабаша (представители таких профессий, как водитель скорой, почтальон, соцработник, нянечка) - стали победителями специальной номинации «Признание»: их отметили за верность избранному делу.

Еще десять квартир по решению Игоря Алтушкина подарили ветеранам АО «Карабашмедь» (градообразующее предприятие Карабаша, входит в Группу РМК) и еще 13 – действующим сотрудникам.

В числе награжденных ветеранов металлургической отрасли - пенсионер Анатолий Абдалов, проработавший на предприятии «Карабашмедь» 41 год – сначала помощником плавильщика, потом старшим плавильщиком. В 1986-м году Анатолий Николаевич получил звание «Почетный металлург».

«Я в восторге от подарка. Это круто. Спасибо Русской медной компании за заботу. Не ожидал такого поворота! Перед награждением всю ночь не спал, думал, что же такого мне дадут. До сих пор не осознал, что мне подарили квартиру, да еще в таком доме и такую большую! Здесь можно и на велосипеде кататься, и в футбол играть, - поделился переполнявшими его эмоциями Анатолий Абдалов, которому сегодня, 27-го января, исполнился 71 год. - Ключи от квартиры – для меня лучший подарок на день рождения. О таком я не мог даже мечтать».

Счастливый ветеран металлургической отрасли несколько раз обошел свое новое жилье, в котором будет наслаждаться жизнью вместе со своей женой. Дети Анатолия Николаевича живут в Омске – на тот момент они еще не знали, какой подарок получил их отец: новоиспеченный обладатель двухкомнатной квартиры предвкушал, как сообщит им радостную новость.

«Я рад, что буду жить в одном доме с бывшими коллегами. Очень нравится, что квартира светлая, что в ней большая кухня, даже собственная терраса есть – о таком и мечтать не мог. Сейчас мы живем в квартире в старом доме. Как только скажут, что уже можно, сразу переедем сюда», - сказал почетный металлург, в глазах которого светился детский восторг.

Врач-педиатр Ольга Савельева, ставшая одной из победительниц народного голосования, будет соседкой Анатолия Николаевича: она также получила светлую, просторную «двушку» на первом этаже нового дома, в одном подъезде с Анатолием Абдаловым.

Ольга Сергеевна является уроженкой Карабаша. Отучившись в Кыштыме на фельдшера, вернулась в родной город. С 2001-го года она ведет амбулаторный прием маленьких пациентов в городской поликлинике, работает также и в стационаре. Ввиду того, что медицинских работников в Карабаше немного, опытный специалист замещает должность врача-педиатра.

«Я все еще не верю, что мне подарили квартиру. Это было неожиданно и очень приятно. Сейчас наша семья живет в двухкомнатной квартире на Гагарина, где всего сорок «квадратов. Здесь, мне сказали, все семьдесят. Удивительно, что в моей новой квартире есть терраса, что выходить на нее можно будет через застекленный балкон. Очень понравилось, что тут два санузла, один из них с ванной, другой без. Больше всего счастлива моя дочка. Она учится в седьмом классе. Сразу после награждения я позвонила ей и обрадовала этой новостью. Дочь как раз собиралась в школу. Сказала, что готова переезжать прямо сейчас. Говорит: начинаю собирать вещи. Этот дом ей очень нравился. Когда он строился, дочка, проходя мимо него вместе со мной, каждый раз спрашивала: «Мама, можно мы будем жить здесь?». Я ей отвечала: «Что ты, тут жилье очень дорогое. Так что мы останемся в своей маленькой квартирке». И вот такое! Я очень рада, что буду жить в таком красивом доме, да еще и в одном подъезде с любимыми коллегами-врачами. Спасибо большое РМК за подарок», - победительница народного голосования едва не плакала от радости.

Как отметил директор компании-застройщика Алексей Байда, террасы, которые так понравились всем награжденным, есть в каждой квартире на первом этаже. В летний период жильцы смогут разбить здесь цветники и даже создать мини-огороды.

«Возводя данный дом, мы применили принципиально новый подход к строительству – таких зданий в Карабаше никогда не было со дня его основания. Решение о придомовых террасах все приняли на «ура». Двор здесь - замкнутого типа, в середине обустроена многофункциональная детская площадка. Транзитный проезд здесь исключен, предусмотрен лишь проезд для снегоуборочной техники, скорых, пожарных автомобилей. Все подъезды сквозные - можно припарковать машину за домом и сразу попасть внутрь здания», - рассказал Алексей Байда.

Застройщик отметил, что строительство второго дома, который завершит ансамбль первой пусковой очереди, будет начато в ближайшие дни. Вся разрешительная документация получена. Жилое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2022-м году.

«Реализацию двух дополнительных пусковых очередей (ЖК «Медный-1» и «Медный-2») планируем начать в первом квартале текущего года, в 2023-м будем вводить дома в эксплуатацию», - сообщил Алексей Байда.