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Призывников Челябинской области торжественно проводили на службу в ВМФ

Общество
Сегодня, 18:52
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В Челябинской области вчера, 30-го октября, состоялись торжественные проводы южноуральских призывников на службу в Военно-морском флоте РФ. Ребят ждет Балтика.

Мероприятие по случаю предстоящей отправки новобранцев, организованное военкоматом региона и морским собранием Челябинской области, состоялось на областном сборном пункте «Челябинск-Южный».

Будущие моряки, которые посвятят Балтийскому флоту год жизни, получили подарки, дали клятву на верность ВМФ.

«Мероприятие прошло с соблюдение всех мер предосторожности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. По прибытии в воинскую часть призывников вместе со старшими команд разместят в отдельных помещениях. Необходимое количество времени ребята будут находиться под наблюдением», - отметила начальник отделения по работе с гражданами военкомата Челябинской области Светлана Волкова.

По ее словам, в пути следования все призывники будут обеспечены защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками.

«На сегодняшний день Челябинская область выполнила 15 процентов от государственного задания по осеннему призыву 2020-го года, которое составляет около трех с половиной тысяч человек», - сообщила Светлана Волкова.

Фото предоставлено Светланой Волковой

 

 

 

 

 

 

 

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