25.04.2023
В Магнитогорске проходят финалы игры-викторины «Моя Магнитка»
25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
25.04.2023
Опять со своими художествами: вандалы добрались и до новой набережной Челябинска
25.04.2023
Миньярская школа искусств обретет новый облик
25.04.2023
В озере Иртяш были обнаружены артиллерийские снаряды
25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
Проблемой грязной воды в Челябинске занялись следователи СКР
15.03.2023
Все оттенки коричневого: суровая челябинская вода пугает горожан
20.12.2022
После долгого отсутствия в дома коркинцев вернулась вода – очень грязная
31.03.2022
Искупаться, чтобы замараться: челябинцы жалуются на грязную воду
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023