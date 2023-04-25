Проблемой грязной воды в Челябинске занялись следователи СКР

Следственные органы СКР по Челябинской области начали проверку по фактам жалоб жителей южноуральской столицы на некачественную воду.

Основанием для начала доследственной проверки послужила жалоба в одной из соцсетей на плохую воду, размещенная 24 апреля. Отметим, тема грязной воды, которая течет из кранов областного центра в разных районах города, - одна из наиболее актуальных в последнее время. Например, в группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте таких обращений – десятки, с фотографиями, на которых видно, что вода имеет все оттенки желтого и коричневого цветов.

Доследственная проверка призвана установить наличие или отсутствие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

В ходе проверки, о начале которой в СУ СКР по региону сообщили сегодня, 25 апреля, будут установлены все обстоятельства появления грязной воды в домах челябинцев. Ход проверки взят на контроль руководством регионального следственного управления СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за поступающую воду в дома жителей.

Отметим, накануне, 24 апреля, администрация Челябинска в группе «Пусть Котова знает» в ВК ответила одной из пожаловавшихся на плохую воду горожанок, что в МУП «Производственное Объединение Водоснабжения и Водоотведения» (телефон: 214-00-14) работает комиссия, которая отслеживает любые изменения по качеству воды, разбирается в обстоятельствах и принимает все возможные меры. Городские власти попросили жителей набраться терпения, отметив, что, по мнению специалистов, в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться.