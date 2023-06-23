Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики, приняв участие в комплексном развитии территории города.

Как отметила на совещании с представителями крупных строительных компаний областного центра в четверг, 22 июня, глава Челябинска Наталья Котова, сегодня город не расширяется по внешнему периметру – нужно осваивать внутренние ресурсы. По ее словам, застройщики, возводя свои объекты на потенциальных площадках, окажут большое содействие муниципалитету в части сокращения аварийного жилфонда.

«Переселение граждан из аварийного жилфонда — одна из самых сложных социально-экономических задач последних десятилетий, стоящих перед государством и муниципалитетами. Финансировать такое расселение не под силу только городскому бюджету. Реализация осуществляется с помощью федерального и областного бюджетов в рамках соответствующих программ. Но выделенных объемов недостаточно для одномоментного расселения всех аварийных домов», - отметила Наталья Котова.

Реальным механизмом сокращения аварийного жилищного фонда является практика комплексного развития территория (КРТ), когда заинтересованный в определенном участке застройщик принимает его вместе с аварийными домами и расселяет их в рамках возведения нового жилья. Яркий пример в городе уже есть — в Ленинском и Советском районах при освоении территории застройщики расселяют шесть аварийных домов.

В работе администрации города находится 55 территорий, рассматриваемых под комплексное развитие. Общая площадь составляет почти 344 гектара, а градостроительный потенциал превышает 6,6 миллиона квадратных метров жилья. На 22 таких территориях расположены 54 аварийных дома общей площадью 52 тысячи квадратных метров, в которых проживает 902 семьи. Именно эти территории предложили застройщикам для комплексного освоения.

«Мы показали застройщикам территории, рассказали об условиях участия и договорились, что в течение месяца получим от них обратную связь. Надеюсь, что они заинтересуются таким механизмом работы», - сказала Наталья Котова.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, помимо основных экономических выгод при строительстве нового жилья, участие в КРТ предполагает и дополнительные меры поддержки.

Заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская сообщила, что в рамках федерального закона застройщик может возместить от 25 до 100 процентов от затрат, которые он понес при расселении аварийного жилья, - размер определяет правительство Российской Федерации.

Кроме того, на уровне региона предусмотрена еще одна мера поддержки в рамках стимулирования развития жилищного строительства, предполагающая софинансирование строительства сетей (техническое присоединение).