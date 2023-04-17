Проект «Красота в тебе» преобразил жительницу Златоуста

В минувшие выходные в Челябинске завершился шестой сезон Международного социального проекта-преображения «Красота в тебе». Во время торжественного весеннего финала героиня из Златоуста Светлана Негребецких предстала перед гостями в неподражаемом образе.

В своей профессиональной деятельности участница является руководителем компании «ЗлатДекор». В новом образе Светлана Негребецких планирует представлять мировой бренд златоустовской гравюры и оружейного мастерства на федеральном и международном уровнях.

«Для каждой женщины важна внешность. Для женщины-руководителя, которая является лицом компании, вдвойне. Как представитель Гильдии оружейников города Златоуста и директор компании «ЗлатДекор», лично принимаю участие в переговорах самого высшего уровня и лично продвигаю бренд златоустовской гравюры на федеральный и мировой уровень. Уверена, что мой новый стильный образ, созданный, благодаря Международному проекту-преображение «Красота в тебе», позволит укрепить позиции нашего города и всего Южного Урала», - отметила Светлана.

На протяжении 90 дней участница вместе с 12 экспертами проекта трудилась над новым имиджем, своей внешней и внутренней красотой, преображением своего рабочего пространства. По правилам проекта, героиня получает услуги на сумму более двух миллионов рублей на безвозмездной основе.

«Идея проекта возникла в непростые времена пандемии, когда мы наблюдали такую тенденцию, что наши пациенты, да и многие челябинские женщины, пребывают в подавленном состоянии. С профессиональной командой единомышленников: врачей и экспертов бьюти-индустрии, мы решили внести в нашу жизнь луч света, добра и красоты. Проект-преображение «Красота в тебе» живёт и развивается с лета 2021 года. За это время мы преобразили уже шесть героинь. С каждым сезоном мы с нетерпением ждем результатов, ведь каждый эксперт вкладывает частичку своей души в героиню сезона», - прокомментировала организатор и вдохновитель проекта “Красота в тебе”, сопредседатель Комитета по здравоохранению и социальной политики ЧОО «ОПОРА РОССИИ», директор МКЦ «Арт-Медика» Ирина Кузнецова.

Проект имеет статус международного, благодаря участию ведущего пластического хирурга Италии Dr. Gaja (Доктора Гайя). Итальянский хирург на базе медицинской клиники «Арт-Медика» (г. Челябинск) лично провел комплексную пластическую операцию героине 6 сезона проекта Светлане, в которую вошли нижняя блефаропластика, липофилинг средней трети лица, удаление комков Биша, липосакция области подбородка.