Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

Проект реконструкции здания электростанции ГЭС «Пороги» в Саткинском районе (Челябинская область) стал одним из победителей конкурса «Индивидуальный эксперимент» благотворительного фонда Владимира Потанина. На преображение знаменитых южноуральских «Порогов» будет выделят пять миллионов рублей.

Заявки на конкурс принимались от музеев и некоммерческих организаций, занятых сохранением индустриального наследия. Проект реконструкции здания ГЭС «Пороги» разработали сотрудники Саткинского краеведческого музея в соавторстве с техническими специалистами. Он включает целый комплекс мер по реконструкции уникального индустриального объекта.

«К сожалению, сейчас здание электростанции требует ремонта, – отмечает директор Саткинского краеведческого музея Татьяна Титова. – На средства гранта мы планируем провести инженерно-технические исследования конструктивных элементов помещений, в том числе и подземных, заменить напольное покрытие, восстановить оконные блоки. Кроме того, в планах – создание аудиогида по «Порогам» и проведение выставочных мероприятий».

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Комплекс ГЭС «Пороги» пользуется большой популярностью у путешественников, но здание электростанции сегодня закрыто для массовых посещений. После реконструкции оно станет доступно туристам как объект культуры и истории. Интерес представляет старинная архитектура здания, первозданная каменная кладка и технологическое оснащение. Внутри электростанции сохранилось оборудование, установленное в 1910-м году: оно до сих пор способно исправно функционировать.

Саткинский проект был представлен в номинации «Музей-завод» и попал в число 17 победителей конкурса. Среди остальных грантополучателей – инициативы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов. Как отметили организаторы, конкуренция была жесткой.

«Мы увидели широкую географию команд, развивающих тему индустриальности и явный запрос с их стороны на работу с объектами промышленного наследия, а также вариативность ее форматов и непосредственно объектов: от водонапорной башни и гидроэлектростанции до примеров конструктивистского наследия в виде фабрики-кухни», – рассказала генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Как отмечают организаторы, «Индустриальный эксперимент» проводился Фондом Потанина впервые: конкурс был запущен в октябре 2021 года. По условиям организаторов, реконструкция электростанции должна быть завершена к 30 мая 2024 года.

При этом директор Саткинского краеведческого музея Татьяна Титова подчеркнула, что полное возрождение индустриального наследия ГЭС требует более масштабного финансирования. На территории комплекса «Пороги» сейчас находятся пять объектов, которые требуют реконструкции.

СПРАВКА

Гидроэлектростанция «Пороги» носит название близлежащего поселка, расположенного на берегу реки Большая Сатка. ГЭС была построена в начале прошлого века и являлась старейшей из действующих в России гидроэлектростанций, пока ее не вывели из эксплуатации в 2017 году.

Комплекс «Пороги» включает плотину и различные сооружения технического назначения, является памятником истории и культуры областного значения.