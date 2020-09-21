Уральская «Ночь заводов» открылась концертом в Порогах Саткинского района

Гости знаменитой гидроэлектростанции «Пороги» (Саткинский район, Челябинская область) насладились произведениями замечательных композиторов Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова под аккомпанемент водопада.

Концерт ансамбля академической музыки Intertext стал одним из главных событий стартовавшей на Урале акции «Ночь заводов», благодаря которой жители уральских городов смогут по-новому взглянуть на индустриальное наследие: на территории недействующих промышленных объектов на один день будут появляться образовательные, креативные и выставочные пространства.

Кроме Саткинского района Челябинской области, в «Ночи заводов» также примут участие города Арамиль, Североуральск и Сысерть Свердловской области и Губаха Пермского края.

Как сообщила специалист отдела развития туризма департамента развития туризма регионального Агентства международного сотрудничества Ольга Сукинова, акция проводится в рамках программы «Лаборатория индустриальности».

«Это часть проекта «Индустриальность и культура», грантовую поддержку которому оказывает благотворительный фонд Владимира Потанина», - рассказала Ольга Сукинова.

Стартовала уралськая «Ночь заводов» с поселка Пороги в Саткинском районе, где находятся одноимённые гидроэлектростанция и ферросплавный завод. Сотрудники Саткинского краеведческого музея провели бесплатные экскурсии для туристов, поделившись с гостями интересной (и главное – достоверной) информацией.

Гости узнали, например, что идея Порожской плотины была «подсмотрена» её создателем Борисом Бахметьевым в Нью-Йорке, где плотину Нью-Кротон-Дам (New Croton Dam) также построили путём укладки дикого камня, и что цемент для будущей плотины замешивали для долговечности на органике - со всех окрестных деревень в Пороги несли корзины с яйцами.

Второй частью мероприятия стал концерт ансамбля Intertext в машинном зале гидроэлектростанции. Музыканты ещё в августе побывали в здании, проверили звучание инструментов и подобрали программу специально для «Порогов».

В программу концерта вошли в основном произведения ХХ века, эпохи индустриализации: Александр Мосолов («Завод. Музыка машин»), Владимир Дешевов («Рельсы»), Сергей Прокофьев (сцены из балета «Стальной скок»), Георгий Свиридов (три части из сюиты «Время вперед!»). Импровизированной сценой стало дежурное помещение электриков, а зрителей разместили на стульях среди генераторов и турбин.

Завершил программу «Ночи заводов» круглый стол, посвящённый состоянию и будущему индустриального комплекса «Пороги».

«В этом году «Порогам» исполнилось 110 лет, и сейчас объект находится в такой точке, когда очень важно объединить усилия вокруг него, вместе задать траекторию развития», - отметила куратор программы «Лаборатория индустриальности» Анна Акимова.

Она напомнила, что инициативы по сохранению памятника звучат уже не первый год: за состояние «Порогов» искренне переживают многие краеведы, предприниматели, инженеры, туристы.

По словам Анны Акимовой, «Ночь заводов» стала площадкой, на которой все смогли высказаться, обменяться контактами и сформировать общее видение будущего уникального объекта.

«Концерт не только привлёк внимание к этому объекту, но и показал нашим партнёрам возможные форматы работы с индустриальным наследием. И конечно, нельзя не выразить огромную благодарность администрации Саткинского района, которая не побоялась принять такое необычное мероприятие и помочь в его организации», - подчеркнула куратор «Лаборатории индустриальности».

Менее через месяц, 17-го октября, в соцсети Instagram «Ночь заводов» пройдёт в режиме онлайн. В инстаграм-канале можно будет увидеть запись концерта и видеоролик, посвящённый «Порогам».