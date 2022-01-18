Профсоюз Челябинской области оспорил увольнение водителей «Дикси» и добился для них выплат за вынужденный прогул и моральный вред.

Юристы Федерации профсоюзов Челябинской области помогли работникам межрегиональной торговой сети защитить свои права в споре с работодателем, который незаконно изменил график работы со сменного на пятидневный. Водители «Дикси» отказались от такого нововведения, и тогда работодатель расторг с ними трудовой договор.

«Работники, являющиеся членами профсоюза, обратились за помощью в Федерацию профсоюзов области. После изучения обстоятельств дела, анализа необходимых документов специалисты правового отдела выявили ряд нарушений со стороны администрации торговой сети в части сроков увольнения и неверного указания в документах профессии работников. Также выявлены признаки дискриминации работников по принадлежности к профсоюзной организации», - сообщили в пресс-центре Федерации профсоюзов Челябинской области.

Все необходимые доказательства были представлены в ходе судебных заседаний. Позицию профсоюзного юриста поддержал прокурор, принимающий участие в процессе.

Решением Ленинского районного суда города Челябинска водители торговой сети «Дикси» восстановлены на рабочих местах. С работодателя будет взыскан средний заработок за время вынужденного прогула (с сентября прошлого года по январь 2022 года) в общей сумме около 300 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда.