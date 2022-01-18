18.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 января
18.01.2022
В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных
18.01.2022
Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»
18.01.2022
В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры
18.01.2022
Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
18.01.2022
В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования
Профсоюз Челябинской области оспорил увольнение водителей «Дикси»
07.12.2021
Как на ЧТЗ работают без средств индивидуальной защиты
06.12.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права
24.11.2021
Инициатива Первого хлебокомбината: в Челябинской области возрождается подготовка профессиональных хлебопеков
14.10.2021
Конструктивный диалог: на АЗ «УРАЛ» состоялось заседание с заводским профсоюзом
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022