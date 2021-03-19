Профсоюзы: Важен труд каждого

21 марта работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. К этой дате федерация профсоюзов Челябинской области подготовила видеоролик, посвященный работникам сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения.
Как рассказали в пресс-службе федерации профсоюзов, социальные видеоролики о южноуральских тружениках – это одно из направлений в рамках гранта, обладателем которого региональное объединение профсоюзов стало по итогам конкурса президентских грантов.
В течение года к профессиональным праздникам в региональных СМИ, на профсоюзных сайтах и в соцсети будут транслироваться видео, где главные герои – представители предприятий и организаций различных отраслей.