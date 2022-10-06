Профсоюзы Южного Урала примут участие во Всемирном дне действий «За достойный труд!»

Федерация независимых профсоюзов России проводит Всемирный день действий «За достойный труд!» под девизами – «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!».

Седьмого октября – Всемирный день действий «За достойный труд!». Идея достаточно проста – и в то же время глобальна. В рамках каждого Дня действий Международная конфедерация профсоюзов задает общую социально-экономическую тематику и соответствующий слоган.

Как сообщили в федерации профсоюзов Челябинской области, седьмого октября профцентры разных государств и их членские организации выходят на акции не только с общей повесткой, но и с собственными лозунгами, актуальными для той или иной страны. Такой подход позволяет, продвигая общий профсоюзный контекст, акцентировать внимание правительств и работодателей на самых болезненных локальных точках – будь то борьба за минимальный заработок, справедливое пенсионное обеспечение, безопасные условия труда или громкий трудовой конфликт на отдельном производстве

Также во Всемирный день профсоюзов «За достойный труд!» в Челябинске состоится расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседание с участием первого заместителя губернатора Ирины Гехт будут приглашены представители муниципальных образований. В ходе обсуждения профсоюзы, власть и работодатели озвучат предложения по защите прав и гарантий работников в современных условиях, а также мероприятия по достижению национальной цели по снижению уровня бедности и производственного травматизма в Челябинской области.