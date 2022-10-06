Профсоюзы Южного Урала примут участие во Всемирном дне действий «За достойный труд!»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Наркотики
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Наркотики
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Педагог лицея №95 из Челябинска Вероника Мушкарина, которая вошла в финал Всерос
06.10.2022

Челябинский педагог поблагодарила президента за снижение бюрократической нагрузки на учителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бюст видного революционера Сергея Мироновича Кирова вновь установлен на территории входящего в со
06.10.2022

Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжают снимать набирающие популярность короткометражные игровые фильмы детс
06.10.2022

«Белый журавлик», лети высоко-высоко!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственный ансамбль танца «Урал» (хореографический коллектив Челябинской филармонии) и его д
06.10.2022

Ансамбль танца «Урал» выступит с Олегом Газмановым и удивит столицу казачьими игрищами

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданина, призванного по частичной мобилизац
06.10.2022

Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Челябинец оформлял кредиты на умершую родственницу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Чесменским полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать пьяного водителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Челябинкам, чьи близкие находятся в зоне СВО, безвозмездно окажут профессиональную психологическую помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

В Челябинской области растут темпы снижения заболеваемости ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Челябинский театр оперы и балета приглашает послушать и посмотреть музыку Скрябина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Новый сезон и новые интерьеры Нового художественного театра

Профсоюзы
Общество
06.10.2022 16:18

Профсоюзы Южного Урала примут участие во Всемирном дне действий «За достойный труд!»

Федерация независимых профсоюзов России проводит Всемирный день действий «За достойный труд!» под девизами – «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!». 

Седьмого октября – Всемирный день действий «За достойный труд!». Идея достаточно проста – и в то же время глобальна. В рамках каждого Дня действий Международная конфедерация профсоюзов задает общую социально-экономическую тематику и соответствующий слоган.

Как сообщили в федерации профсоюзов Челябинской области, седьмого октября профцентры разных государств и их членские организации выходят на акции не только с общей повесткой, но и с собственными лозунгами, актуальными для той или иной страны. Такой подход позволяет, продвигая общий профсоюзный контекст, акцентировать внимание правительств и работодателей на самых болезненных локальных точках – будь то борьба за минимальный заработок, справедливое пенсионное обеспечение, безопасные условия труда или громкий трудовой конфликт на отдельном производстве

Также во Всемирный день профсоюзов «За достойный труд!» в Челябинске состоится расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседание с участием первого заместителя губернатора Ирины Гехт будут приглашены представители муниципальных образований. В ходе обсуждения профсоюзы, власть и работодатели озвучат предложения по защите прав и гарантий работников в современных условиях, а также мероприятия по достижению национальной цели по снижению уровня бедности и производственного травматизма в Челябинской области.

Профсоюзы
Новости по тегу: Профсоюзы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

Профсоюзы: работодатель обязан индексировать заработную плату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2022

Нет профсоюза – нет безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2022

Профсоюз добился компенсации морального вреда водителю «Дикси»
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Союз «Южно-Уральская ТПП» провел очередной выездной Совет. Заседание прошло в Златоусте (Челябинс
Экономика
Спецоперация на Украине

В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»

05.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский провел в Москве большую пресс-конфер
Общество

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество

04.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня исполнилось сто дней, как я обратился министру образования Челябинской области, чтобы мен
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…

03.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин выступил с
Федерация

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинской области обеспечат жителей, призванных в Вооруженные силы по частичной мобилиза
Общество
Спецоперация на Украине

Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым

30.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страховые пенсии неработающих граждан будут проиндексированы дополнительно на 4,8% с первого янва
Федерация

С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%

29.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Педагог лицея №95 из Челябинска Вероника Мушкарина, которая вошла в финал Всерос
06.10.2022

Челябинский педагог поблагодарила президента за снижение бюрократической нагрузки на учителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бюст видного революционера Сергея Мироновича Кирова вновь установлен на территории входящего в со
06.10.2022

Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжают снимать набирающие популярность короткометражные игровые фильмы детс
06.10.2022

«Белый журавлик», лети высоко-высоко!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственный ансамбль танца «Урал» (хореографический коллектив Челябинской филармонии) и его д
06.10.2022

Ансамбль танца «Урал» выступит с Олегом Газмановым и удивит столицу казачьими игрищами

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданина, призванного по частичной мобилизац
06.10.2022

Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

06.10.2022 16:25

Как найти качественный сервис ремонта стартера, генератора в Москве

06.10.2022 16:18

Профсоюзы Южного Урала примут участие во Всемирном дне действий «За достойный труд!»

06.10.2022 15:41

Челябинский педагог поблагодарила президента за снижение бюрократической нагрузки на учителей

06.10.2022 15:32

Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод

06.10.2022 15:22

Челябинец оформлял кредиты на умершую родственницу

06.10.2022 15:16

«Белый журавлик», лети высоко-высоко!

06.10.2022 14:28

Ансамбль танца «Урал» выступит с Олегом Газмановым и удивит столицу казачьими игрищами

06.10.2022 14:26

Чесменским полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать пьяного водителя

06.10.2022 14:08

Челябинкам, чьи близкие находятся в зоне СВО, безвозмездно окажут профессиональную психологическую помощь

06.10.2022 13:56

В Челябинской области растут темпы снижения заболеваемости ковидом

06.10.2022 13:43

Челябинский театр оперы и балета приглашает послушать и посмотреть музыку Скрябина

06.10.2022 13:23

Новый сезон и новые интерьеры Нового художественного театра

06.10.2022 13:05

Полис ОМС мобилизованного перестает действовать с момента призыва

06.10.2022 12:48

Челябинцев просят высказаться об условиях жизни в областном центре

06.10.2022 12:37

Магнитогорец помог убийце спрятать труп и остался на свободе

06.10.2022 12:28

Императорские украшения, клад Фаберже: в Историческом музее Южного Урала покажут ювелирные шедевры

06.10.2022 12:22

Челябинцы оживят героическую историю Танкограда

06.10.2022 12:15

Полицейские провели обыски в офисах «Голоса»* в семи регионах России

06.10.2022 12:03

Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку

06.10.2022 11:45

Жуткая авария в Карталинском районе

06.10.2022 11:32

Наталья Котова проверила, как ремонтируют дороги в Шаголе

06.10.2022 11:07

Движение по расширяемой улице Бейвеля в Челябинске откроют примерно через год

06.10.2022 10:45

Студенты негосударственных вузов, аспиранты и вечерники получат отсрочку от частичной мобилизации

06.10.2022 10:23

Челябинские власти сообщили о создании в «Парковом» сквера и экотропы

06.10.2022 09:58

Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе

06.10.2022 09:19

Южноуральцев замотивируют переходить с традиционных авто на электромобили

05.10.2022 20:14

В четверг в Челябинской области местами пройдут дожди

05.10.2022 20:03

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября (18+)

05.10.2022 18:18

«Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям ЮУЖД

05.10.2022 17:51

Третьяков отстоял свои честь и достоинство в суде: в ответчиках – СУ СК по Челябинской области

05.10.2022 17:43

Соня ван ден Энде: За Европу давно всё решают Соединённые Штаты

05.10.2022 17:42

Челябинский депутат Корнев предложил в Москве изменить законодательство в интересах инвалидов

05.10.2022 17:40

В Челябинске дан старт проекту строительства межуниверситетского кампуса

05.10.2022 17:18

Солист челябинского театра прошел во второй тур международной «Романсиады»

05.10.2022 17:02

КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы

05.10.2022 16:43

Народный фронт открыл сбор зимней гуманитарной помощи бойцам и жителям Донбасса

05.10.2022 16:33

Челябинский депутат Виталий Паутов поздравил педагогов с Днем учителя

05.10.2022 16:22

Путин подписал указ о создании в России Центра биометрических технологий

05.10.2022 15:54

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом

05.10.2022 15:21

ММК окажет поддержку своим мобилизованным сотрудникам и их семьям

05.10.2022 15:20

Владимир Путин назначил врио руководителей новых субъектов России

05.10.2022 15:07

Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России

05.10.2022 14:56

В октябре челябинские водители не смогут ездить по переулку Молодежному

05.10.2022 14:44

Максут Шадаев о запуске 5G Интернета, развитии внутреннего туризма и будущем ЦОДов

05.10.2022 14:27

Сотрудники УФСБ установили незаконную рубку лиственницы в Нязепетровском районе

05.10.2022 14:16

Через 102 года на сцене «Омнибуса» вновь появился «Лес»

05.10.2022 13:42

Road Show SearchInform: безопасность в новых реалиях

05.10.2022 13:36

Челябинская область представит на «Золотой осени» успешные проекты в АПК

05.10.2022 13:15

Челябинский педагог признана одним из лучших музыкальных работников страны

05.10.2022 12:20

ММК представит свою продукцию на международной выставке в Ереване

05.10.2022 11:45

«Стальные игры ММК» станут для Магнитогорска традиционными

05.10.2022 11:24

В колонии Копейска поймали челябинку с наркотиками в сухофруктах

05.10.2022 11:20

ММК наградил лучших рационализаторов

05.10.2022 11:02

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО

05.10.2022 10:35

Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов

05.10.2022 10:21

В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»

05.10.2022 10:07

В челябинском горсаду имени Пушкина «законсервируют» песочные скульптуры

05.10.2022 09:54

Наталья Котова поздравляет челябинских педагогов с Днем учителя

05.10.2022 09:54

Сегодня в России отмечают День учителя

05.10.2022 07:44

12 октября в Челябинске выступит Классический Национальный Русский балет «Лебединое озеро»

04.10.2022 21:12

Детский туристический лагерь из Миасса присоединился к обеспечению мобилизованных спальными мешками

04.10.2022 20:46

Посетителей православной выставки-ярмарки ждет насыщенная культурная программа

04.10.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на пятое октября (18+)

04.10.2022 17:58

Во вторник в Челябинской области – тепло и ясно

04.10.2022 17:18

Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели

04.10.2022 16:52

Более 200 тысяч военнослужащих прибыло в ВС в рамках частичной мобилизации

04.10.2022 16:52

Сотрудники Исторического музея Южного Урала отправились в зону проведения СВО

04.10.2022 15:47

Сформирован первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

04.10.2022 15:32

В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов

04.10.2022 15:12

«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»

04.10.2022 14:53

ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО

04.10.2022 14:11

СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

04.10.2022 14:03

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации

04.10.2022 13:29

«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани

04.10.2022 12:58

Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце

04.10.2022 12:57

Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ

04.10.2022 12:35

«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске

04.10.2022 12:01

«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса

04.10.2022 11:21

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло пять пациентов с ковидом

04.10.2022 10:43

ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций

04.10.2022 10:43

Путин назначил Скокову новых замов

04.10.2022 10:26

В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков

04.10.2022 10:21

Максимальный размер больничного в 2023 году увеличится

04.10.2022 09:57

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество

03.10.2022 22:13

Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку

03.10.2022 20:53

Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)

03.10.2022 20:44

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

03.10.2022 20:34

НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды

03.10.2022 20:21

АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске

03.10.2022 19:56

Комплекс первый для занятий дома или на улице

03.10.2022 18:14

Ратифицированы договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов

03.10.2022 17:22

Суперкубок «МЕТРОШКИ-2022» отправляется в «Космос»

03.10.2022 17:18

Подельника Чернобровина отправили в колонию

03.10.2022 17:15

Пруд в Златоусте освободили от еще почти ста тысяч кубометров донных отложений

03.10.2022 16:42

Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году

03.10.2022 16:01

Срок окончания ремонта дороги к «Чёрной скале» перенесен на 2023 год

03.10.2022 15:32

Сборная Челябинской области выступит на Летних Играх паралимпийцев

03.10.2022 15:14

Новосинеглазовцы четвертое октября проведут без воды

03.10.2022 15:02

Южноуральские культработники подключатся к сбору теплых вещей и спальников для мобилизованных

03.10.2022 14:54

Курчатовский район ведет замену неприжившихся растений и продолжает благоустройство сквера