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Прокуратура Челябинска проверит благоустройство дворов в минусовые температуры

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Челябинской области и министерство строительства и инфраструктуры региона с просьбой провести проверку качества работ по благоустройству двора дома № 36 на улице Горького в Челябинске. Общественники заявили, что подрядчик экономит на всем - смета по непонятным причинам оказалась урезана в два раза, а работы выполняются с нарушением технологий.

Благоустройство двора улице Горького идет по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На эти работы из бюджета выделено порядка семи миллионов рублей.

Проект и смета, по словам жителей, были утверждены еще летом 2020 года. Они решили установить во дворе малые архитектурные формы.

Подрядчик до последнего откладывал начало работ. Они начались лишь с приходом холодов.

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«Рабочие снимают покрытие не полностью, а кусками, оставляя старый асфальт по краям. У активистов ОНФ сложилось впечатление, что это делается в целях экономии. Тогда-то и выяснилось, что объем финансирования почему-то был сокращен в два раза. В управляющей компании причины такого решения тщательно скрывают, отказываясь предоставить людям сметную документацию», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

При минусовых температурах в специально сделанные отверстия рабочие наливали горячую воду, чтобы затем закрепить в них детские элементы при помощи бетона. Люди усомнились в надежности и безопасности такой технологии.

Общественники просят прокуратуру провести проверку по изложенным фактам и на предмет несоответствия производимых работ проекту.

Напомним, ранее ОНФ просил Счетную Палату проверить подрядчиков, укладывающих асфальт в снег, на предмет нерационального использования бюджетных средств при ремонте автодорог и благоустройстве территорий.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», работа компании ООО «Мегастрой», которая занималась ремонтом дорог в Еткуле (Челябинская область) не принята. Подрядчику поручено переделать некачественный ремонт за свой счет.

В «черном» списке и компания «ДРСУ 111» с контрактом на 14 миллионов рублей. Компания заключила договор в сентябре и обязалась выполнить ремонт улицы Набережной к Новому году. Приступать решили только сейчас, когда выпал снег. Есть проблема и с подрядчиками в Челябинске. Едва установились минусовые температуры, работы закипели и на автодороге Шагол – Красное поле.