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Подрядчик, сэкономивший на асфальте в Еткуле, переделает работу за свой счет

Общество
Сегодня, 10:23
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Автор: 
Инна Шемаева

Работа компании ООО «Мегастрой», которая занималась ремонтом дорог в Еткуле (Челябинская область) не принята. Подрядчику поручено переделать некачественный ремонт за свой счет.

Компания «Мегастрой», выполнившая некачественный ремонт дороги, обязана сейчас срезать покрытие и уложить новое, причем состав смеси должен пройти предварительную экспертизу. Об этом стало известно на совместном совещании Общероссийского народного фронта и министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«По результатам исследования, уложенный асфальт абсолютно не соответствует нормативам ГОСТ по составу смеси, зернистости, водонасыщению и уплотнению, также имеется занижение толщины верхнего и нижнего слоев покрытия. На одном из участков выявлено превышение объема водонасыщения до 10,8% против требуемых 4,5%. Это в два раза выше нормы, что является грубым нарушением», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», компания «Мегастрой» сорвала сроки ремонта дороги в Еткуле. Люди рассказали, что рабочие укладывали асфальт на улице Пионерской прямо в снег. При этом сдать работы, которые оцениваются в 17 миллионов рублей, подрядчик был обязан не позднее 27 октября 2020, но этого сделано так и не было.

Потом выяснилось, что подрядчик сэкономил на асфальте, на двух участках его толщина не соответствует нормативам.

Напомним, что ранее эта компания «отличилась» в Челябинске. Она отметилась рядом недоделанных объектов. Речь идет про благоустройство по Новоградскому проспекту и массу недоделанных или откровенно халтурно исполненных переездов через трамвайные пути.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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