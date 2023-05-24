Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о взаимодействии с управлением юстиции

Прокуратура Челябинской области и управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области подписали соглашение о взаимодействии.

Подписи под документом поставили прокурор Челябинской области Карен Габриелян и начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области Андрей Потапов.

«Одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры - надзор за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления», - сообщили в прокуратуре региона.

Совместная работа и в дальнейшем будет направлена на защиту национальных интересов, прав и свобод южноуральцев.