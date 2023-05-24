24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
24.05.2023
Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер
24.05.2023
Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей
24.05.2023
Челябинцы выступают за чистоту русского языка
24.05.2023
«Русская солонка»: челябинцы узнают о разнообразии мира солонок
24.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
Прокуратура Челябинской области подписала соглашение о взаимодействии с управлением юстиции
23.05.2023
В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»
16.05.2023
В Озерске осужден сотрудник ритуальной фирмы, который нанял стрелка для устрашения конкурента
11.05.2023
Ну и что, что не было прав: жительница Саткинского района обложила матом сотрудника ГИБДД
05.05.2023
Прокурором Тракторозаводского района Челябинска назначен Алексей Глазков
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023