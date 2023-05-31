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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: Валерий Иванов

Прокуратура Челябинской области считает запрет кормить бездомных животных противозаконным

Прокуратура Челябинской области считает региональный запрет кормить бездомных животных противозаконным.

Об этом на своей странице в ВКонтакте накануне вечером, 30 мая, сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии Владимир Бурматов, получивший ответ на свое обращение по данной теме от прокурора Челябинской области Карена Габриеляна, посчитавшего, что запрет кормить безнадзорных четвероногих противоречит принципам гуманного отношения к животным, установленным соответствующим федеральным законом. В связи с этим надзорное ведомство опротестовало отдельные положения документа, принятого в Челябинской области – в настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

От себя Владимир Бурматов написал следующее:

«Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтеров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой».

Кроме того, депутат Госдумы дал совет всем зоозащитникам страны: «Если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтерам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. Либо присылайте информацию мне на электронную приемную Госдумы - мы направим депутатский запрос».

Эта новость от Владимира Бурматова набрала уже больше тридцати тысяч просмотров, число репостов превысило 600, количество «лайков» приближается к полутора тысяча.

Напомним, зоозащитники Челябинской области активно выступали против запрета кормить бездомышей, считая это решение крайне негуманным, безнравственным и неумным. Южноуральцы и митинговали, и подписывали петицию в защиту животных, и видеообращение размещали против приказа регионального минсельхоза. Как рассказала представитель челябинской общественной организации помощи четвероногим «Шанс» Светлана Григорьева, только в группе в ВКонтакте видеообращение посмотрели более 200 тысяч человек.

Автор: Евгения Александрова
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29.05.2023 11:58

Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики

29.05.2023 11:33

Челябинский театр кукол приглашает на премьеру «Дон Жуана»

29.05.2023 11:32

С первого июня вновь начнут принимать заявления на оформление биометрических загранпаспортов

29.05.2023 11:24

В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса

29.05.2023 11:20

Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

29.05.2023 11:12

Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска

29.05.2023 11:09

«Челябинскгоргаз»: как безопасно пользоваться водонагревателем

29.05.2023 10:58

На Аркаиме открыли мемориальную доску основателю заповедника

29.05.2023 10:45

На дорогах Челябинска в этом году появится более 120 новых остановочных павильонов

29.05.2023 10:45

Фонд развития промышленности Челябинской области будет докапитализирован

29.05.2023 10:36

Новые статуи появятся на Фестивале песочной скульптуры в горсаду

29.05.2023 10:16

В Челябинской области в 29 мая - аномальная жара и местами грозы

29.05.2023 09:57

Петренко, Запашный, Кормухина, Агутин и Газманов подписали гитары для южноуральских бойцов