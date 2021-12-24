Прокуратура через суд обязала администрацию Трехгорного реконструировать опасный мост

Прокуратура Трехгорного (Челябинская область), проведя проверку исполнения законодательства в сфере дорожной деятельности, через суд обязала городские власти реконструировать опасный мост через ручей Бахтияров на муниципальной автодороге, обрушение которого произошло в марте прошлого года.

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Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по итогам проведенного обследования состояние сооружения оценено как аварийное, даны рекомендации о запрете его эксплуатации.

Впоследствии был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции моста, однако заключение госэкспертизы до сих пор, спустя длительное время, не получено, замечания в полном объеме не устранены, работы по реконструкции автомобильной дороги не начаты.

«Поскольку администрацией Трехгорного не принят весь комплекс мер к ремонту мостового перехода, прокурор обратился в суд с требованиями возложить на администрацию обязанность по проведению реконструкции. Решением суда требования прокурора удовлетворены», - отметила Наталья Мамаева.