24.12.2021
Прокуратура через суд обязала администрацию Трехгорного реконструировать опасный мост
24.12.2021
«Циклон-2021»: южноуральские силовики обезвредили условных террористов на челябинском автовокзале
24.12.2021
В Уйском районе будут судить местного жителя, убившего младенца
24.12.2021
Сотрудница копейской колонии стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
24.12.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина
24.12.2021
ММК внедряет передовую систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья
Прокуратура через суд обязала администрацию Трехгорного реконструировать опасный мост
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.10.2021
Прокуратура проверит законность постройки здания, которое обрушилось в Троицке
19.10.2021
Жительница Кундравов отправилась в колонию за пьяное ДТП со смертью ребенка
19.10.2021
В Златоусте новый прокурор
ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021