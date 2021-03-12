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Прокуратура обязала чиновников Челябинской области создать безопасные школьные маршруты

Прокуратура Челябинской области отреагировала на обращение экспертов регионального отделения ОНФ, которые передали надзорному ведомству перечень нарушений, выявленных в рамках проведения всероссийской акции «Дорога в школу».

На восьми участках проблемы уже устранены либо исправляются. А одна из районных администраций будет отвечать за многолетнее бездействие в суде.

Один из ключевых пунктов в реестре небезопасных школьных маршрутов в Челябинской области – поселок Таянды Еманжелинского района, жители которого несколько лет не могли добиться понимания от местных властей. Люди просили решить проблему с отсутствием освещения и разбитой дорогой, которая весной и осенью превращается в грязевое месиво. По такому пути дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены идти около километра к автобусной остановке.

По словам жителей поселка, они неоднократно просили местные власти перенести пункт ожидания школьного транспорта поближе к жилым домам, однако реакции так и не дождались.

«Проверка прокуратуры подтвердила нарушения требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения: ненормативное состояние дорожного полотна, недостаточность освещения и обустройства дорожными знаками. Итогом прокурорской проверки стало заявление в суд о понуждении администрации Еманжелинского района устранить эти нарушения», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Владислав Халамов.

Еще один опасный маршрут – тот, что ведет к челябинскому лицею №67. Рядом с учебным заведением расположены автомобильные парковки, ограниченные только низким бордюром. Он никак не мешает водителям использовать для стоянки и движения пешеходную зону, по которой ходят дети. После вмешательства экспертов ОНФ на этом участке, наконец, появится полноценное ограждение.

Также подтвердились нарушения, связанные с полным отсутствием или недостаточным освещением на семи участках из реестра ОНФ. Это улицы Героя России Молодова; 15, Российская, 31; Марченко, 31 и 23Г; 1-й Пятилетки, 3; 3-го Интернационала, 61 в Челябинске, а также – улица Донская в Миассе. По данным участкам в каждом отдельном случае ответственным лицам были внесены прокурорские представления об устранении нарушений.

Также эксперты ОНФ направили обращение главе Челябинска с просьбой принять меры и обеспечить безопасность на проблемном перекрестке улиц 250 лет Челябинску и Академика Макеева. Его, по мнению общественников, необходимо обустроить в соответствии с требованиями ГОСТ и национальными стандартами: установить светофор со специальными датчиками, включающими мигающий режим при подходе человека к пешеходному переходу, сделать островок безопасности, искусственные неровности, освещение, а также – убрать снежные валы на подходах к проезжей части, которые мешают обзору водителей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», из-за бездействия челябинских чиновников школьники вынуждены ходить на учебу через железнодорожные пути.

Прокуратура потребовала от администрации Челябинска и городского ГИБДД принять меры к организации безопасного маршрута школьников из поселка ОПМС-42 в образовательные учреждения.

Прокуратурой установлено, что дети, проживающие в этом поселке, обучаются в школах Тракторозаводского района Челябинска, при этом наибольшее количество являются учениками школы № 116.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, примерное расстояние от поселка до учебного заведения составляет более трех километров. Прямого маршрута общественного транспорта из поселка до школы нет. Учащиеся срезают свой пешеходный маршрут через железнодорожные пути.