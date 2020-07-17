Прокуратура потребовала, чтобы глава Миасса контролировал массовое скопление людей на Тургояке
Прокуратура Миасса (Челябинская область) потребовала устранить нарушения, допускаемые при скоплении людей на пляжах озера Тургояк. Главе города внесено представление надзорного органа.
Прокурорской проверкой установлено, что пользование городским пляжем, а также пляжем, расположенном на базе отдыха «Пугачевская поляна», запрещено решением МЧС по Челябинской области. Но при этом поток отдыхающих не уменьшается.
«Массовое прибытие приезжающих на личном автомобильном транспорте граждан в условиях неорганизованности парковочных мест вызвало затрудненное движение по прилегающим автомобильным дорогам на длительное время. Кроме того, допущено массовое нарушение гражданами запретов на купание в непредназначенных для этих целей местах», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Также в ходе проверки были обнаружены свалки мусора.
Нарушение требований федерального законодательства стало следствием ненадлежащего контроля за ситуацией со стороны должностных лиц муниципалитета, а также органов внутренних дел, в связи с чем, прокуратурой города главе администрации округа и начальнику территориального отдела полиции внесены представления об устранении нарушений закона.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с 17 по 19 июля будет ограничен въезд транспорта к побережью озера Тургояк. Автомобили, препятствующие экстренным службам и припаркованные в неустановленных местах, будут эвакуироваться принудительно.
Решение ввести данное ограничение принято из-за аномальной жары и частого возникновения лесных пожаров. Их ликвидация усложняется тем, что машины пожарных не могут проехать к очагам возгорания из-за автомобильных заторов.
Сейчас в Миассе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов и разведение костров под запретом. За соблюдением ограничений следят специально созданные патрульные группы.
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