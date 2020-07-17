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Прокуратура потребовала, чтобы глава Миасса контролировал массовое скопление людей на Тургояке

Общество
Сегодня, 12:37
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Миасса (Челябинская область) потребовала устранить нарушения, допускаемые при скоплении людей на пляжах озера Тургояк. Главе города внесено представление надзорного органа.

Прокурорской проверкой установлено, что пользование городским пляжем, а также пляжем, расположенном на базе отдыха «Пугачевская поляна», запрещено решением МЧС по Челябинской области. Но при этом поток отдыхающих не уменьшается.

«Массовое прибытие приезжающих на личном автомобильном транспорте граждан в условиях неорганизованности парковочных мест вызвало затрудненное движение по прилегающим автомобильным дорогам на длительное время. Кроме того, допущено массовое нарушение гражданами запретов на купание в непредназначенных для этих целей местах», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Также в ходе проверки были обнаружены свалки мусора.

Нарушение требований федерального законодательства стало следствием ненадлежащего контроля за ситуацией со стороны должностных лиц муниципалитета, а также органов внутренних дел, в связи с чем, прокуратурой города главе администрации округа и начальнику территориального отдела полиции внесены представления об устранении нарушений закона.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с 17 по 19 июля будет ограничен въезд транспорта к побережью озера Тургояк. Автомобили, препятствующие экстренным службам и припаркованные в неустановленных местах, будут эвакуироваться принудительно.

Решение ввести данное ограничение принято из-за аномальной жары и частого возникновения лесных пожаров. Их ликвидация усложняется тем, что машины пожарных не могут проехать к очагам возгорания из-за автомобильных заторов.

Сейчас в Миассе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов и разведение костров под запретом. За соблюдением ограничений следят специально созданные патрульные группы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Тургояк
Миасс
прокуратура Челябинской области
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