Прокуратура вступилась за многодетную мать из Магнитогорска, которой отказали чиновники

Прокуратура Челябинской области встала на защиту многодетной семьи из Магнитогорска, которой чиновники отказались предоставлять земельный участок по причине того, что учетная норма обеспеченности жилым помещением была превышена - всего на 0,86 метра.

Об этом стало известно в ходе выездного приема граждан, который в Магнитогорске (и Копейске) провел первый заместитель прокурора региона Игорь Трошкин - совместно с уполномоченным по защите прав ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой провел в Магнитогорске.

«Многодетная мать из Магнитогорска посчитала необоснованным отказ городской администрации в предоставлении ей земельного участка, поскольку учетная норма обеспеченности жилым помещением в ее случае превышена всего лишь на 0,8 метра», - рассказала начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Чубук.

Ситуация с многодетной семьей находится на контроле в прокуратуре Челябинской области.