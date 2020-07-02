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Прокуратура вступилась за многодетную мать из Магнитогорска, которой отказали чиновники

Общество
Сегодня, 11:05
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области встала на защиту многодетной семьи из Магнитогорска, которой чиновники отказались предоставлять земельный участок по причине того, что учетная норма обеспеченности жилым помещением была превышена - всего на 0,86 метра.

Об этом стало известно в ходе выездного приема граждан, который в Магнитогорске (и Копейске) провел первый заместитель прокурора региона Игорь Трошкин - совместно с уполномоченным по защите прав ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой провел в Магнитогорске.

«Многодетная мать из Магнитогорска посчитала необоснованным отказ городской администрации в предоставлении ей земельного участка, поскольку учетная норма обеспеченности жилым помещением в ее случае превышена всего лишь на 0,8 метра», - рассказала начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Чубук.

Ситуация с многодетной семьей находится на контроле в прокуратуре Челябинской области.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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