Прокуратура заступилась за сироту из Бакала, которую чиновники поселили в квартиру с плесенью

В Челябинской области после сигнала экспертов Общероссийского Народного фронта прокуратура Сатки вступилась за сироту из Бакала, получившую жилье с плесенью. В результате управляющую компанию ООО «Центральное» обязали привести жилье в порядок.

Квартиру типа «малосемейка» сирота Татьяна Устинова получила в 2018 году. По словам девушки, тогда у нее уже был маленький ребенок и она два раза пыталась отказаться от сомнительного предложения, но в службе опеки дали понять, что выбирать не придется: либо маленькое жилье, либо – ничего. Об этом сообщили в ОНФ по Челябинской области.

«Я хотела предварительно как следует посмотреть, что за квартира, в опеке начали говорить, что с жильем все хорошо. В итоге все-таки поехали смотреть, но это происходило второпях, как будто набегом. Потом уже, получив ключи, переехав, стала понимать, что есть проблемы. Сантехника была вся нерабочая», – рассказала Татьяна.

Но основной «секрет» квартиры девушка узнала с приходом сезона дождей, когда жилье начало топить. Из-за этого стены и потолок постоянно покрыты плесенью.

О проблемах с жильем сирота сообщила на прямую линию с президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным, после чего за ее права вступились общественники.

«Это классический случай: сироты не всегда знают, какие права имеют, нередко их ставят перед выбором, при котором выбора, по сути, нет, вынуждая принимать некачественное жилье. Мы обратились в прокуратуру, и ведомство подтвердило нарушения, потребовав от ООО «Центральное» срочно принять меры. Возбуждено дело об административном правонарушении», - рассказал эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

ОНФ держит результат исправлений нарушений на контроле.