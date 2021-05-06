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06.05.2021

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06.05.2021

В Челябинске для ветеранов проводят «Парад у дома»

В преддверии Дня Победы, седьмого мая, в Челябинск прибудет «Поезд Победы», который поведет паров
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06.05.2021

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В Челябинске педагог по вокалу Вилена Мурзина покорила пользователей социальных сетей, спев в зда
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06.05.2021

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06.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.05.2021

Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник
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06.05.2021 20:00

Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета

Не стало Клары Ивановны Антоновой. Культура Южного Урала  потеряла первого и единственного летописца Челябинского балета, одного из основоположников балетоведческой науки  в Уральском регионе. Бывшая балерина, а впоследствии заслуженный работник культуры РФ, известный  балетный критик начинала свою артистическую деятельность в 1956 году на сцене только что открывшегося Челябинского театра оперы и балета имени М.И.Глинки. Приход  Клары Антоновой в театр совпал с окончанием школы. Все десять лет её первым учителем хореографии была профессиональная  балерина, выпускница знаменитой Ленинградской  Ваганьковской школы Тамара Александровна Бейлина, которая руководила детским коллективом во Дворце культуры ЧТЗ. Она  и   определила жизненный путь и профессию юной «танкоградки». Так что в балетной труппе нового театра,  состоявшей из выпускников Ленинградского хореографического училища,  коренная челябинка была  единственной воспитанницей детской студии  заводского ДК.

Более двадцати лет артистка балета Клара Антонова  отдала сцене Челябинского театра, танцевала сольные партии  в балетах «Щелкунчик», «Лебединое Озеро», «Золушка», «Последний бал», «Три мушкетёра»… И параллельно, учась в ГИТИСе, осваивала профессию театроведа, балетоведа, которая ей после ухода на пенсию пригодилась в педагогической, исследовательской и критической деятельности. 15 лет преподавала  Клара Ивановна историю балета в школе искусств №10 и 46, в музыкально-педагогическом колледже.  У неё много учеников в  известных хореографических коллективах  страны. Как единственный в Челябинске балетовед Клара Ивановна опубликовала почти полторы сотни рецензий, статей, исследований о балете, о театре, об актёрских судьбах в  областной и российской печати – в журналах «Автограф», «Челябинск», «Балет», во всех газетах областного центра. В соавторстве с журналистом и редактором Геннадием Дмитриным в 1967 году вышла её первая книжка «Челябинский оперный», посвящённая 10-летию родного театра.  В составе авторского коллектива ведущих балетоведов страны она  участвовала в создании первой в истории  отечественного балета энциклопедии «Балет», энциклопедии «Русский балет» (Москва). Вместе с известным искусствоведом Л.А.Серебряковой является составителем уникального издания  «140 балетных либретто». А несколько лет назад в Челябинске вышла ее книга «Ложа бенуар № 2», куда вошли театральные   воспоминания, статьи,  рецензии, очерки  и исследования, которые являются ценным материалом для отечественного театроведения. В этих материалах  прочитывается образ собственной души талантливого, умного, высоко эрудированного автора.  Клара Ивановна Антонова - человек редкой скромности.  Жена ведущего  актёра Челябинской драмы, народного артиста России,  Почётного гражданина Челябинска Леонарда Варфоломеева она не была тенью своего знаменитого мужа. Она всегда была самодостаточна и независима. Просто о критиках, театроведах, о тех, кто в исследовании театральных  процессов значат не меньше, чем   их создатели, мало пишут. И вспоминают только в такие печально прощальные дни.

Прощание  с Кларой Ивановной Антоновой   состоится завтра  -  7 мая. В 13-00 пройдёт отпевание  в Храме городской больницы

Автор: Людмила Федорова
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06.05.2021

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В Челябинске для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла уже второй год подряд пр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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06.05.2021 20:00

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06.05.2021 14:11

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05.05.2021 12:10

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05.05.2021 11:11

В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:37

Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:20

РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
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05.05.2021 10:16

Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина
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05.05.2021 10:09

Привычка свыше нам дана
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05.05.2021 09:55

ГРЦ Макеева примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя ракеты-носителя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:35

Глава Лазурненского поселения спас юных «мореплавателей», плававших на самодельном плоту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 22:20

Челябинцы застряли в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 21:02

В среду в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди и грозы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:24

В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:17

Из-за ремонта дороги в Челябинске водители маршруток проложили себе путь через дворы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:09

Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:57

Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:43

Поезд Победы прибыл в Магнитогорск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:35

Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:21

Пятого мая челябинский трамвай Победы вернется на 22-й маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:58

Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:47

Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:45

В Челябинске места массового скопления людей контролируют наряды полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:19

«УСТЭК-Челябинск»: Размер платы за отопление в мае зависит от общедомового прибора учета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:02

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:52

Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:31

Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:24

Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:10

Южноуральская скалолазка стала победительницей первенства Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:48

В Миассе пьяный уголовник напал на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:43

Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:41

В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:33

В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:06

«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:57

В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:51

В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:22

В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 00:38

В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:55

Во вторник в Челябинской области жарко и ветрено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:08

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 19:28

В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:49

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:41

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:11

«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:44

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:22

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:03

Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:51

Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:32

Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:19

Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:14

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:02

На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:46

В Миассе разыскивают поджигателя леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:19

Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:11

Александр Дементьев из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:04

Активным путешественникам по Челябинской области уготованы подарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 10:51

Росстат: Доходы граждан в первом квартале года упали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:53

Семь лет прошло со дна пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а виновные на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:43

Празднование Пасхи на контроле челябинских полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 13:19

Координатора «Весны» из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:44

В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:42

В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Марат Нигматуллин: "Воистину акбар"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Православные челябинцы встретили Пасху Христову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:31

Здравствуй, лето! В Челябинске заработал главный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:30

В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты закрыто движение в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 11:10

Христос Воскресе!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 10:29

В чем особенности продвижения интернет-магазина

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:14

Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:08

Одна из старейших ветеринарных лабораторий Южного Урала отмечает юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:05

Челябинск ждет в гости лучших кикбоксеров России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:02

Боксер из Челябинской области вышел в полуфинал молодежного чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:00

Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:52

Южноуральские тайбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:48

Водителей и кондукторов будут штрафовать за то, что выгоняют детей без денег из транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:32

С праздником Первомая!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 23:42

На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 23:31

В Челябинске трамвай сошел с рельсов после столкновения с автокраном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 22:49

Замминистра строительства Челябинской области освобожден от занимаемой должности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:47

Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:27

В ночь на 1 мая заморозки, днем 1 и 2 мая - тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 1-3 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:40

Наталья Котова пообещала челябинским садоводам помочь в решении вопроса с субсидированием СНТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:28

В Челябинске с первого мая запускают 12 садовых маршрутов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:13

Как будут выглядеть новые общественные пространства Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:02

«Грани таланта» - ещё один юбилей Златоустовского театра «Омнибус»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:46

Челябинцы во главе с Владовым критикуют результаты благоустройства территории аэропорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:44

Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:42

Челябинский 18-летний активист стал фигурантом уголовного дела

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:18

«Мир! Труд! Майя!»: челябинский зоопарк приглашает горожан на день рождения к лисе и в гости к приматам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:57

Сотрудники ГРЦ Макеева написали «Диктант Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:37

На Пасху южноуральцам покажут «Рай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:31

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Южного Урала почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:14

Челябинский депутат Владимир Корнев будет помогать инвалидам всего Южного Урала

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:13

Талантливые школьники Челябинской области на майские праздники устремятся в небо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 14:48

В Челябинскую область приедет «Ангел Земной. Человек Небесный»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 14:36

Новый проект Озёрского «Золотого петушка» для «Наших детей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:33

В Челябинске помыли памятник вождю мирового пролетариата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:14

Челябинский облсуд взыскал с экс-полицейского 940 тысяч, полученных им в виде взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:12

Ринат Кучитаров проверил ход реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в ЖК «Ньютон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:54

Юрий Латышев обеспокоен судьбой старинных зданий Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:25

На трассе Магнитогорск-Уфа вспыхнул газопровод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:19

В Челябинской области выросло число выявленных за сутки случаев ковида

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:03

В Челябинске сотрудника «Молодежного театра» осудили за получение взятки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:22

Южноуральцы, пострадавшие на Чернобыльской АЭС, получат матпомощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:21

Челябинские власти пообещали жителям Чурилово достойную дорогу и кольцевое движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:19

Южноуральцы могут отправить друзьям пасхальные открытки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:10

В Челябинской области такси бесплатно довезут ветеранов войны до пунктов вакцинации и аптек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:08

Мнение ОНФ: В Челябинске дорожные подрядчики даже работу над ошибками выполняют с ошибками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:59

На Комсомольском проспекте Челябинска с осени этого года уменьшатся транспортные заторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:54

Четырехдневная рабочая неделя: «за» и «против»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:46

В Сосновском районе создают промышленный парк по переработке полимеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:41

В Норвегии сняли сериал "Фронтовики", воспевающий фашизм
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:40

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком потеплении
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:38

Обнародована схема ограничения движения 1 мая в Челябинске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:34

Спасенный в Челябинской области медвежонок Умка летит в Хабаровск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:14

В Копейске в карьере утонул 12-летний подросток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:13

В пятницу в Челябинской области местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:12

Почта, МФЦ, Росреестр и ГИБДД меняют график работы на майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:10

У православных Страстная пятница
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:08

КСП проверит использование бюджетных средств при строительстве больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 21:36

В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя