Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета

Не стало Клары Ивановны Антоновой. Культура Южного Урала потеряла первого и единственного летописца Челябинского балета, одного из основоположников балетоведческой науки в Уральском регионе. Бывшая балерина, а впоследствии заслуженный работник культуры РФ, известный балетный критик начинала свою артистическую деятельность в 1956 году на сцене только что открывшегося Челябинского театра оперы и балета имени М.И.Глинки. Приход Клары Антоновой в театр совпал с окончанием школы. Все десять лет её первым учителем хореографии была профессиональная балерина, выпускница знаменитой Ленинградской Ваганьковской школы Тамара Александровна Бейлина, которая руководила детским коллективом во Дворце культуры ЧТЗ. Она и определила жизненный путь и профессию юной «танкоградки». Так что в балетной труппе нового театра, состоявшей из выпускников Ленинградского хореографического училища, коренная челябинка была единственной воспитанницей детской студии заводского ДК.

Более двадцати лет артистка балета Клара Антонова отдала сцене Челябинского театра, танцевала сольные партии в балетах «Щелкунчик», «Лебединое Озеро», «Золушка», «Последний бал», «Три мушкетёра»… И параллельно, учась в ГИТИСе, осваивала профессию театроведа, балетоведа, которая ей после ухода на пенсию пригодилась в педагогической, исследовательской и критической деятельности. 15 лет преподавала Клара Ивановна историю балета в школе искусств №10 и 46, в музыкально-педагогическом колледже. У неё много учеников в известных хореографических коллективах страны. Как единственный в Челябинске балетовед Клара Ивановна опубликовала почти полторы сотни рецензий, статей, исследований о балете, о театре, об актёрских судьбах в областной и российской печати – в журналах «Автограф», «Челябинск», «Балет», во всех газетах областного центра. В соавторстве с журналистом и редактором Геннадием Дмитриным в 1967 году вышла её первая книжка «Челябинский оперный», посвящённая 10-летию родного театра. В составе авторского коллектива ведущих балетоведов страны она участвовала в создании первой в истории отечественного балета энциклопедии «Балет», энциклопедии «Русский балет» (Москва). Вместе с известным искусствоведом Л.А.Серебряковой является составителем уникального издания «140 балетных либретто». А несколько лет назад в Челябинске вышла ее книга «Ложа бенуар № 2», куда вошли театральные воспоминания, статьи, рецензии, очерки и исследования, которые являются ценным материалом для отечественного театроведения. В этих материалах прочитывается образ собственной души талантливого, умного, высоко эрудированного автора. Клара Ивановна Антонова - человек редкой скромности. Жена ведущего актёра Челябинской драмы, народного артиста России, Почётного гражданина Челябинска Леонарда Варфоломеева она не была тенью своего знаменитого мужа. Она всегда была самодостаточна и независима. Просто о критиках, театроведах, о тех, кто в исследовании театральных процессов значат не меньше, чем их создатели, мало пишут. И вспоминают только в такие печально прощальные дни.

Прощание с Кларой Ивановной Антоновой состоится завтра - 7 мая. В 13-00 пройдёт отпевание в Храме городской больницы