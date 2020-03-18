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Прощание с Валерием Ивановым состоится 19 марта

Общество
Сегодня, 13:41

Прощание с главным редактором челябинского информационного агентства «Урал-пресс-информ» Валерием Ивановым состоится в четверг, 19 марта.

Напомним, Валерий Иванов скончался на 68-м году жизни после непродолжительной тяжёлой болезни 17 марта 2020 года.

Прощание состоится в 12 часов храме при городской больнице №1 Челябинска. Похоронят Валерия Иванова на Митрофановском кладбище.

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