Прямиком на передовую: справедливороссы Магнитогорска отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Активисты местного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Магнитогорске (Челябинская область) отправили бойцам на передовую гуманитарный груз. К его сбору подключились все горожане, в том числе медицинские работники и мамы защитников.

В коробках – термобелье, носки, вязаные кофты и свитеры, продукты питания, чай, баллоны, тепловые пушки и многое другое, что так необходимо на передовой.

«Когда мы начали собирать гуманитарную помощь, у нас появилось еще больше соратников. Много парней из Магнитогорска и близлежащих городов и поселков защищает сейчас нашу Родину. Горожане сразу откликнулись и начали помогать нам в сборе», – рассказал председатель Совета местного отделения партии СРЗП в Магнитогорске Сергей Кирпишников.

К Новому году справедливороссы из Магнитогорска планируют отправить очередную партию гуманитарной помощи землякам.