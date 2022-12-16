Путешествие Деда Мороза с НТВ

Вместе со звездами НТВ Дед Мороз поздравляет жителей страны с наступающим праздником, исполняет мечты и общается с журналистами.

В этом году всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ отправился в седьмое грандиозное путешествие по всей России. Благотворительная акция охватит 22 города — от Приморья до Кубани.

За время проекта Дед Мороз со своими звездными помощниками – ведущими НТВ проехал более 50 000 километров, посетил свыше 800 детских социальных учреждений и подарил 600 тонн сладких подарков и сюрпризов. Он не только общается с ребятами, устраивает праздники и поздравляет с наступающими новогодними праздниками, но и делает добрые дела, дарит те подарки, которые по-настоящему полезны и необходимы.

Сегодня, 16 декабря, сказочный маршрут Дедушки Мороза пролегал сразу через два города – Омск и Челябинск. Правда, онлайн, потому что эпидемиологическая ситуация в нашей стране пока не позволяет проводить большие встречи и яркие праздники. По эту сторону экрана в столице Южного Урала были юные журналисты - представители школьных СМИ Челябинска. Любознательные юные челябинские журналисты задали главному зимнему волшебнику множество вопросов:

"Какой самый запоминающийся вопрос задавали деду Морозу?";

"Сколько лет Дедушке?";

"Как стать помощником Деда Мороза?";

"Считает ли он свою занятость работой или это хобби для него?";

"Какие подарки любит получать Мороз?".

Победил вопрос самой юной участницы: "Какое самое любимое блюдо у Деда Мороза?".

"Шанежки", - ответил Дед Мороз, которому пришлось пояснить юным участникам встречи, что шанежки печет его подруга Бабушка Жара, что это маленькие пирожки на ржаном тесте и что их начинка может быть самой разнообразной.

Дневники благотворительной акции выходят в программе «Утро. Самое лучшее» на канале НТВ, где рассказывают и показывают, как получают подарки те, кто нуждается в этом больше всего: многодетные и малообеспеченные семьи, а также дети, которым необходима дорогостоящая медицинская помощь.