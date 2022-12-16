16.12.2022
Путешествие Деда Мороза с НТВ
16.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки
16.12.2022
Проект ММК удостоен премии российского правительства
16.12.2022
Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 14 несчастным случаям в Челябинской области
16.12.2022
В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры
16.12.2022
ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых
Путешествие Деда Мороза с НТВ
Дед Мороз признался юным челябинцам в любви к шанежкам
04.12.2022
Сегодня - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
30.11.2022
В Челябинске начала работу Почта Деда Мороза
30.10.2022
Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Челябинскую область 30 ноября
17.11.2021
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022