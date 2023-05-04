04.05.2023
Пятого мая юные челябинцы заступят в почетный караул
04.05.2023
В челябинском поселке Баландино закроют железнодорожный переезд
04.05.2023
В Челябинске полицейские проверяют информацию о ночной стрельбе
04.05.2023
Власти Челябинска пояснили ситуацию «со сквозным проездом» по двору на Воровского
04.05.2023
В отношении челябинца возбуждено дело о содействии терроризму
04.05.2023
«Flammis/Мерцания» Екатерины Савочкиной: графика и фотография одновременно
Пятого мая юные челябинцы заступят в почетный караул
05.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
28.04.2021
Поисковики отряда "Росток" вернулись из Армянска
06.05.2019
Юные челябинцы заступили на Вахту Памяти-2019
04.05.2018
Челябинские школьники заступают на вахту Памяти у Вечного огня
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023