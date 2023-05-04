Пятого мая юные челябинцы заступят в почетный караул

В Челябинске завтра, пятого мая, в 11 часов утра состоится торжественная церемония открытия «Вахты памяти».

По традиции, в течение двух недель нести почетный караул будут лучшие команды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций города.

На посту у Вечного огня ежедневно, кроме 9 Мая, будут стоять более двухсот ребят. Почетный караул юные челябинцы будут нести с десяти до 16 часов.

«Вахта памяти» – всероссийская акция памяти погибших в Великой Отечественной войне. В 2023 году она посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.