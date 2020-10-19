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Работающие южноуральцы старше 65 лет смогут продлить больничные до первого ноября

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 09:36
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Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции еще на две недели.

Напомним, в пятницу, 16 октября, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до первого ноября 2020 года.

На этот период южноуральцам 65 лет и старше предписано соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом».

Согласно постановлению Правительства РФ, граждане старшего возраста смогут оформлять электронные больничные с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в регионе.

Таким образом, работающие южноуральцы старшего возраста смогут продлить электронные больничные до первого ноября.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тысяч 961,65 рубля в месяц.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
фонд социального страхования
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