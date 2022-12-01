Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут

Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в Челябинске не будут приняты и оплачены.

Об этом сегодня, первого декабря, сообщили в региональном отделении Народного фронта, представители которого и забили тревогу по поводу странного, по их мнению, решения подрядной организации укладывать асфальт прямо на заснеженный щебень. Напомним, работы проводились в начале ноября текущего года на участке Цвиллинга от Тимирязева до Орджоникидзе.

Общественники потребовали, чтобы городские власти провели проверку по данному факту. Как оказалось, дорожный подрядчик действительно нарушил технологию проведения работ.

В Народном фронте заявили, что, если весной 2023 года покрытие сойдет вместе со снегом, подрядная организация будет переделывать вышеназванный участок улицы Цвиллинга за свой счет.

«Так пообещали в администрации. Ну а мы, как всегда, проверим», - подчеркнули в президентском движении.

Напомним, в комитете дорожного хозяйства Челябинска на заданный в начале ноября вопрос по поводу происходящего на Цвиллинга агентству «Урал-пресс-информ» ответили, что подрядчик восстанавливал здесь асфальтовое покрытие на тротуаре, заботясь о безопасности передвижения жителей. Также в КДХ города сообщили, что такие работы можно проводить при температуре до минус пяти градусов. Как оказалось, подрядчик все-таки накосячил.