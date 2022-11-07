В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем

Народный фронт обратился к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой дать оценку действиям подрядчика, который, по словам общественников, в минувшие выходные занимался укладкой асфальта прямо на заснеженный щебень.

Отметим, неприятно удивившие активистов ОНФ дорожные работы проводились на улице Цвиллинга, на участке от площади Революции до улицы Торговой. Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в комитете дорожного хозяйства Челябинска, здесь восстанавливали асфальтовое покрытие на тротуаре - для обеспечения безопасности передвижения горожан.

При этом общественники, ставшие свидетелями укладки асфальта, сыронизировали: «Снег лег – работа закипела». Представители президентского движения считают, что «благоустройство велось вопреки погодным условиям и здравому смыслу» - именно так они написали в своем сообществе в ВКонтакте.

В региональном отделении ОНФ заявили, что вести дорожные работы при минусовых температурах челябинские подрядчики очень любят. При этом активисты Народного фронта отметили, что хорошо знакомы с любимым оправданием многих подрядных организаций, заявляющих, что «технологии бывают разные и некоторые из них позволяют проводить работы зимой».

«Вот только вряд ли хоть одна из них допускает укладку материала прямо в заснеженный щебень, без предварительной подготовки покрытия. Зато такая методика, наверняка, быстро потребует нового благоустройства - как только этот асфальт сойдет со снегом», - предположили общественники.

Горожане в группе «Народный фронт в Челябинской области» выражают солидарность с возмущенными общественниками: «Как всегда!»; «Нанотехнологии! Дело Чубайса живет!»; «У нас по-другому никак»; «Лето красное пропели».

При этом комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил, что такие работы (какие проводились на Цвиллинга в выходные) допустимо проводить при температуре до минус пяти градусов.

«В настоящее время комитетом дорожного хозяйства указанный объект не принят и не оплачен», - сообщили в КДХ города.