Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели

Чиновники Челябинска рассказали о сроках нанесения разметки и установки освещения на расширенном участке Худякова.

Как сообщил сегодня, десятого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, работы на Худякова по нанесению разметки и установлению освещению вышли на финишную прямую.

«На этой неделе мы завершим монтаж кабеля. Освещение полностью на этой неделе будет завершено», - сказал Ксензов.

Напомним, проект расширения улицы Худякова вызвал в Челябинске большие споры. Противниками реализации данного проекта является ряд общественников, экоактивистов и депутатов, переживающих за вырубку – под расширение проезжей части – деревьев и считающих, что пробки там как были, так и останутся.