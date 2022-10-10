10.10.2022
Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели
10.10.2022
«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
10.10.2022
Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию
10.10.2022
ММК: время новых решений
10.10.2022
Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле
10.10.2022
В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату»
Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели
10.10.2022
Подземный переход на площади Революции избавят от недостатков до конца октября
16.05.2022
В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование
16.08.2021
В Челябинске благоустраивают территории на местах демонтированных незаконных ларьков
07.04.2021
Челябинцев заинтриговала восседающая на балконе обнаженная дама
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022