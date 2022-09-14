Власти рапортуют о фрезеровке покрытия на расширяемом участке Худякова, защитники леса заявляют о варварской расправе над деревьями

В Челябинске на улице Худякова, ставшей дорогой преткновения между властью и экоактивистами, общественниками, рядом депутатов, - в зоне расширения от плотины до тропы здоровья - дорожники сегодня, 14-го сентября, фрезеруют покрытие.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, до этого велся перенос с правой (если ехать из центра) на противоположную сторону инженерных сетей. Выполняя эти работы, подрядчик столкнулся со сложностями: сети оказались расположены не так, как предполагал разработчик проекта. Все спорные вопросы удалось решить - вынос сетей завершен, однако это потребовало дополнительного времени.

«Сейчас фаза строительства позволяет работать в круглосуточном режиме. Применяется тактика, которая успешно зарекомендовала себя при выполнении замены покрытия на плотине и путепроводе «Челябинск-главный», когда на дороге ночью организовывается реверсивное движение. Аналогичным образом будет проведено асфальтирование расширяемого участка», - заявили в администрации Челябинска.

Городские власти напомнили, что контракт по расширению улицы Худякова - двухгодичный. При этом этап, на котором осуществляется асфальтирования расширяемого участка улицы Худякова, реализуют в максимально короткие сроки, заявили в мэрии.

Администрация Челябинска

«Просим водителей внимательно планировать свои маршруты, а также отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к автомобилистам челябинские власти.

Пока мэрия бодро рапортует о работах на расширяемом участке, общественники и депутаты из числа противников этой инициативы негодуют, заявляя о варварском повреждении корневой системы. Так, депутат Центрального райсовета Челябинска Ирина Гладышева на своей официальной странице в ВК сообщила, что чиновники подтвердили факт повреждения корневой системы деревьев на Худякова:

«Чиновники из управления экологии и природопользования администрации Челябинска прислали ответ на мое обращение о проведении проверки и принятии мер взыскания, а также мер по недопущению дальнейшего повреждения других зеленых насаждений при осуществлении работ по расширению Худякова, где варварски повредили корневую систему деревьев», - написала Ирина Гладышева пятого сентября, процитировав слова начальника городского управления экологии Ивана Кинева, ответившего ей следующее:

«В ходе осмотра выявлено повреждение корневой системы деревьев, произрастающих в зоне производства указанных работ. На основании изложенного управлением экологии в адрес комитета дорожного хозяйства города Челябинска направлено письмо о необходимости усилить контроль за работой подрядных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, а также в целях исключения гибели деревьев в безотлагательном порядке произвести подсыпку корневой системы растительным грунтом, обеспечить полив деревьев и подкормку стимуляторами роста».

То есть чего изначально боялись экоактивисты, защитники зеленых насаждений, то в результате и вышло (при этом в Общественной палате Челябинской области в апреле текущего года заявляли, что большинство опрошенных жителей южноуральской столицы расширение улицы Худякова поддержали).

«Как в детском саду — лишь пожурили, что игрушки разбросаны. Одно подразделение мэрии посоветовало другому лучше следить за подрядчиком. И все? Что, простите?! Это такая «новая форма наказания» за преднамеренное уничтожение зеленого фонда?! А дальше по тексту рекомендации, вроде, присыпать грунтом и полить «корневином», и будет деревьям счастье. Хочу напомнить, что большая часть городских насаждений растет на муниципальной земле, охраняется местной администрацией, которая тратит деньги на их содержание: обрезку сухих веток, защиту от вредителей, утилизацию в случае падения и т.д. Даже спиливание небольшого деревца, которое является собственностью муниципалитета, грозит уголовным преследованием по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». К примеру, вы — простой смертный и вас приспичило убрать сухое дерево во дворе — извольте три месяца пооббивать пороги, получить кучу согласований, иначе при самовольном спиле схлопочете штраф, помимо него потребуется возместить ущерб, компенсировать расходы на приобретение новых саженцев и уход за ними. Примерные расценки из практики по таким делам: тополь — ₽40-50 тысяч, береза — ₽70-80 тысяч, сосна — ₽100-150 тысяч. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?» - задалась вполне резонным вопросом Ирина Гладышева.

Страница Ирины Гладышевой в ВКонтакте

За пару недель до этой информации депутат Центрального района опубликовала пост на эту же тему, назвав его «Чудовищная картина на месте работ по расширению Худякова».

«Чиновники нам заявляли, что будут снесены только 22 дерева. При этом фактически дорогу расширяют вплотную к другим зеленым насаждениям. Подрядчики убрали часть грунта, чтобы сделать соответствующую глубину подложки. Ну и вместе с тем травмировали деревья, которые растут с краю, перерубили им корни. Долго ли проживут теперь молодые сосны, которые должны были прийти на смену старым деревьям, после того, как рабочие с ними так варварски обошлись?» - посетовала Ирина Гладышева.

Депутат попросила прокуратуру провести проверку и принять меры взыскания, а также меры по недопущению дальнейшего повреждения других зеленых насаждений, отметив, что вместе с челябинцами с нетерпениями ждет результатов (напомним, ранее обращение в надзорный орган с просьбой проверить законность расширения улицы Худякова в Челябинске направил председатель челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков).

Также Ирина Гладышева вспомнила, как подрядчик «уведомил общественность о сносе на Худякова еще сорока деревьев к 22 предыдущим».

«Правда, потом мэрии после шума пришлось оправдываться и успокаивать общественность: мол, только 22 по плану. Так в итоге сколько, господа чиновники?», - обратилась Ирина Гладышева к властям.

Вот как реагировали жители Челябинска на пост депутата о варварском отношении к насаждениям:

«Да никакого смысла от этого расширения нет, деревья очень жалко, эти чиновники уничтожают наш лес и воздух (Мария Доброходова)»;

«Пока чинуши Челябинской области это поймут, все вырубят, зато шесть полос, зато дорога и куча машин - я не против дороги, но давайте будем честными: шесть-восемь полос как-то дерьмовенько уже. Сама за рулем и все равно против огромных дорог (Аня Распопова)»;

«Это только начало... Полную картину по уничтожению мы увидим через пару лет. А расширение никак не скажется на пропускной способности этой улицы, если не прекратить застраивать западное побережье панельными высотками (Юлия Шелест)»;

«Человеческие амбиции бесконечны, они подобны раковой опухоли, которая будет конвертировать все хорошее во все плохое (Андрей Кирчанов)»;

«Совершенно согласен: расширение и уничтожение природы не поможет с пробками - нужно реверсивное движение (Николай Козлов)».

Напомним, в мае текущего года вопрос расширения улицы Худякова обсудили в областном правительстве: оптимальным решением власти сочли расширение дороги до шести полос.