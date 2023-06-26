Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители

Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области проверяют на предмет соблюдения антимонопольного законодательства при проведении закупок по капремонту.

Выездные проверочные мероприятия проводит Челябинское УФАС – при участии правоохранительных органов.

Поручение о проведении проверок регоператора дала прокуратура Челябинской области, они организованы в связи с поступившим сообщением о возможных нарушениях антимонопольного законодательства.

Антимонопольная служба провела внеплановые проверки в отношении регионального оператора капремонта и 12-ти хозяйствующих субъектов – участников закупок. Как сообщает Челябинское УФАС, это девять компаний из Челябинска: ООО «Южуралэнергосталь», ООО СК «Авангард-плюс», ООО «Севиком», ООО «Паритет», ООО «РитмСтрой», ООО СК «Лига», ООО «Паритет», ООО «Энергоэксплуатация», ООО «ИСК»; две компании из Златоуста - ООО «РСУ» и ООО «Жилищный Сервис», а также ООО «Водомер» из Магнитогорска.

Челябинское УФАС России изучает действия регоператора при проведении закупочных процедур на капитальный ремонт многоквартирных домов и участников данных торгов на предмет соблюдения требований Закона о защите конкуренции.