Долги южноуральцев за капремонт превысили 5,2 миллиарда

Общий размер долга собственников помещений в многоквартирных домах Челябинской области, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, превысил 5,2 миллиарда рублей, на спецсчетах – 900 миллионов.

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ обсудили информацию о ходе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона.

«Депутаты совместно с представителями регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов, областного министерства строительства, Жилищной инспекции, других заинтересованных сторон регулярно и детально рассматривают ход исполнения региональной программы капремонта», – отметил председатель комитета Олег Голиков.

Как доложил гендиректор регионального оператора капитального ремонта по Челябинской области Виктор Тихоненко, за восемь месяцев 2021 года в регионе выполнен капитальный ремонт одной тысячи 316 конструктивных элементов на общую сумму один миллиард 560,47 миллиона рублей, включая строительно-монтажные работы, оказание услуг по разработке проектной документации и строительному контролю.

Всего на 2021 год запланировано проведение 34 тысяч 380 видов работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в четырех тысячах 257 многоквартирных домах на общую сумму 10 миллиардов 36,81 миллиона рублей.

«У нас был трехлетний план проведения капитального ремонта – с 2019 по 2021 годы. К сожалению, мы сегодня еще раз убедились, что план не выполняется, - отметил Олег Голиков. - Причин названо достаточно много. Но мы считаем, какие бы причины не были названы, капитальный ремонт домов, где живут наши жители, должен выполняться и перевыполняться. Есть несколько оснований для того, чтобы включиться в активную работу нашего регионального оператора. Первое – недосбор средств по капительному ремонту».

По состоянию на первое июля 2021 года уровень собираемости средств на капитальный ремонт многоквартирных домов составил 81,86% (в 2020 году был выше – 84,11%). Собираемость взносов в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, сохраняется на уровне 2020 года и составляет – 89,9% (в 2020 году – 89,3%).

В ряде районов собираемость большее ста процентов – Нязепетровский и Катав-Ивановский. В числе отстающих – Брединский и Сосновский районы, где собираемость 49% и 44,5% соответственно.

Накоплена серьезная сумма долга. Общий размер задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, которая образовалась за период 2015 – 2021 годов, составляет пять миллиардов 222,94 миллионов рублей. Задолженность собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, составляет 902,92 миллиона рублей.

«Хотелось бы, чтобы главы включались в эту работу и регоператор более серьезную работу проводил с жителями нашей области, - подчеркнул Олег Голиков. - Мы считаем, что не должны страдать жители, которые ежемесячно оплачивают капитальный ремонт из-за тех, кто не платит несколько месяцев и лет. Приходиться перекладывать деньги из одного котла в другой, ремонтировать дома, где люди не платят за капительный ремонт».

Депутаты рекомендовали регоператору принять исчерпывающие меры по выполнению в 2021 году краткосрочного плана, а также по организации эффективной системы взыскания задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт.

По словам Виктора Тихоненко, с начала года направлено в суд 10 тысяч 445 исковых заявлений на общую сумму более 168 миллионов рублей. Вынесено решение о взыскании по 2,5 тысячи заявлений на 32 миллиона рублей. В 2021 году планируется направить не менее 19 тысяч заявлений на сумму 230 миллионов рублей.

Парламентарии также рекомендовали обеспечить надлежащий контроль за качеством проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Челябинской области. «Помимо этого, мы обратили внимание регионального оператора на надлежащее проведение и своевременное завершение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов, чтобы избежать причинения вреда имуществу собственников. Конечно же, нужно также обеспечить эффективный контроль за качеством проведения работ и помнить, что полноправными участниками капитального ремонта являются и сами собственники. На каждом из этапов работ важно их участие и контроль», - подчеркнул Олег Голиков. Парламентарий посоветовал руководителю регоператора вносить в «черный список» тех подрядчиков, кто при проведении капитального ремонта в доме допустил повреждение личного имущества граждан.