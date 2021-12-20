Регулятор давления газа, особенности выбора устройства

Обязательная часть оборудования на объектах газораспределения — регуляторы давления газа. Назначение устройств — снижение давления на выходе до предусмотренных проектом значений и его поддержание в разных режимах расхода.

Как выбрать регулятор

Отличие регулятора от клапана сброса и регулировки состоит в том, что для устройства не нужно внешнее питание. Работа обеспечивается энергией газового потока. При этом потребление энергии невысокое и практически не влияет на параметры среды, кроме тех, для которых, собственно, регулятор предназначен. В газовом хозяйстве используют несколько видов регуляторов:

прямого действия и непрямого действия;

пружинные и пилотные регуляторы.

Выбор регуляторов давления газа зависит от требований безопасности, продуктивности и рабочих характеристик магистрали. Очень важно учитывать, сможет ли стабильно работать устройство на всех режимах, на которые рассчитан газопровод. Именно стабильность поддержания давления возглавляет список главных задач регулятора.

При выборе РДГ учитывают:

вид газа;

минимальный и максимальный расход среды;

назначение объекта газораспределения;

допустимое давление по минимуму и максимуму;

класс регулировки;

возможность и необходимость полного перекрытия газового потока;

ограничения по рабочему шуму.

Оборудование подбирается в зависимости от целей применения. Для ГРС, АГНКС, ППГ, GENGU и БРГ подходят регуляторы давления газа брендов TARTARINI, МЕТРАН и COPRIM. А при выборе оборудования для транспортировки газа, стоит рассматривать регуляторы брендов TARTARINI и МЕТРАН. Правильно подобрать регулятор давления поможет специалист компании "ТЕРМОГАЗ".

Регулирование давления газа производится с точностью до 10% для пилотных видов РДГ, и с точностью до 20% — для остальных видов. Среди всех регуляторов выделяется оборудование брендов МЕТРАН и TARTARINI. Регуляторы давления газа МЕТРАН / TARTARINI обладают классом точности регулирования (AC ±1%).

Регуляторы непрямого действия устанавливают там, где расход газа большой, на конечных пунктах газораспределения устанавливают РДГ прямого действия, на кольцевых и разветвленных станциях допускается установка всех видов регуляторов, но предпочтение отдают пилотным.

Принцип работы РДГ

Конструкция состоит из регулирующего и исполнительного механизмов. Первый реагирует на изменение давления среды и передает сигнал на исполнительное дросселирующее устройство, которое открывает, или закрывает проход. В РДГ все изменения проходят за счет сил воздействия самой среды.

Регуляторы прямого действия самостоятельно задействуют дроссель и изменяют сечение канала. Как правило, рабочий орган оснащен пружиной, поэтому иногда их называют пружинными. Устройство регулятора давления газа непрямого действия предполагает использование стороннего привода — пневматики, электромагнита, или электромеханики. РДГ подает управляющий сигнал, а перемещение плунжера осуществляется от постороннего источника энергии. Регулирование давления на ГРП производится при помощи двухступенчатых регуляторов прямого действия, работа которых не зависит от внешних источников энергии. Типовая схема включает две редукционные установки, работающие параллельно. Редукторы настроены на разное давление газа в магистрали.

Регуляторы от Термогаз

Компания поставляет промышленные регуляторы брендов МЕТРАН, TARTARINI, COPRIM, FISHER. Предприятие является экспертом среди поставщиков оборудования в нефтегазовой отрасли. Результатом работы стали сотни воплощенных проектов в России и странах СНГ.

ООО "ТЕРМОГАЗ" учитывает все требования заказчика и предлагает наиболее подходящее решение для масштабных и локальных проектов. Предприятие осуществляет инжиниринг, оперативную поставку, сервис, гарантийное обслуживание и профессиональные консультации.