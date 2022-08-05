Реклама шоу персидских леопардов признана недостоверной

Челябинское УФАС России признало рекламу циркового представления ненадлежащей с участием персидских леопардов. Установлено, что в рекламной информации содержатся недостоверные сведения.

Рекламораспространителям ООО «Цифровые сервисы» и ООО «Цирк Золотой Дракон» предписано не размещать указанную рекламу.

Как сообщили в УФАС, речь идет о следующих сведениях: «Шоу персидских леопардов», «более 60-ти дрессированных животных». Данная информация не получила подтверждения.

Напомним, согласно о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в том числе о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.