Ремонт на дороге Еткуль-Еманжелинка завершат раньше срока

Дорога Еткуль-Еманжелинка протяженностью 18 километров, на которой ведется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будет сдана в эксплуатацию с опережением срока - не в октябре, как планировалось, а уже в июне. Об этом сообщает миндортранса региона.

Дорога соединяет населенные пункты и является выходом к федеральной трассе Челябинск-Троицк-Казахстан, также ведет к множеству карьеров, из которых ведется перевозка грузов. Дорога находилась в плохом состоянии и в 2021 году был заключен с ООО «ДорСтройГрупп» трехлетний контракт на ее ремонт.

В 2021 году подрядчик провел подготовительные работы, в 2022 году отремонтировал семь километров, в 2023 году - оставшиеся 11,5 километра. Уже выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия, а также присыпных обочин. Отремонтированы пять водопропускных труб и сейчас ведутся работы по укреплению обочин и установке барьерного ограждения.

По словам руководителя ООО «ДорСтройГрупп» Антона Зеркина после ремонта произошли кардинальные изменения, которые касаются и габаритов, и категории дороги.

«Теперь это дорога третьей категории с шириной проезжей части 3,5 метра. Она приведена в нормативное состояние, что обеспечивает безопасность передвижения для водителей и пассажиров», - рассказал Антон Зеркин.

Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, в этом году в регионе начали реализацию проекта «Дорожный рывок», который объединяет все действующие программы: региональную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта», нацпроект «Безопасные качественные дороги», программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

«В регионе в этом сезоне будет отремонтировано порядка 700 километров дорог, работы пройдут на 47 участках региональных дорог, также обновят 840 тысяч квадратных метров дорожного покрытия за счет средств на содержание», - пояснил Алексей Нечаев. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 300 километров дорог.

«Сейчас работы в самом разгаре, а на некоторых объектах работы идут с опережением графика и будут завершены раньше срока, как, например, на дороге Еткуль-Еманжелинка», - подчеркнул министр.