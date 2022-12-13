Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ

Рентгенхирургу федерального центра сердечно-сосудистой хирургии минздрава РФ в Челябинске, заведующему отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики Сергею Пискунову присвоено звание Заслуженного врача РФ.

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин 12 декабря 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает пресс-секретарь кардиоцентра Лия Захарова, Сергей Анатольевич стоял у истоков зарождения, становления и развития рентгенэндоваскулярной хирургии в Челябинской области и внес значительный вклад в данное направление медицины региона. А сейчас он – ведущий, самый опытный и квалифицированный специалист в Уральском федеральном округе по вопросам эндоваскулярного лечения врожденных и приобретенных пороков сердца у детей и взрослых. Он берётся за самые сложные случаи как у взрослых, так и у детей, сберегая их жизни и здоровье от рисков и осложнений.

За 36 лет служения любимому делу Сергей Анатольевич прошёл путь от врача-рентгенолога больницы маленького уральского городка до заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сначала Челябинской областной клинической больницы, затем ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск). Он первым в регионе освоил вальвулопластику врождённых сужений клапанов, стентирование коарктации аорты, эндоваскулярное устранение открытых артериальных протоков, межпредсердных и межжелудочковых дефектов. Разработал, внедрил и регулярно применяет наиболее безопасный способ устранения серьёзной проблемы в кардиохирургии клапанов сердца- эндоваскулярное закрытие парапротезных фистул митрального клапана окклюдерами с помощью ретроградной методики без создания артериовенозной петли.

Сергей Анатольевич имеет три патента на устройства и методики в области рентгенэндоваскулярной хирургии, активно применяемые коллегами в практике, автор 15 научных работ. Благодаря Пискунову внедрены и освоены антеградные и ретроградные реканализации коронарных артерий, бифуркационные и стентирования ствола левой коронарной артерии, бифуркационные эндопротезирования брюшной аорты, освоены новые, цифровые поколения ангиографических установок. Всего же им выполнено более 10 тысяч лечебных и диагностических вмешательств у взрослых и детей, из них более 1100 коррекций врожденных пороков сердца и более 1000 успешных реканализаций коронарных артерий, являющихся одними из самых сложных операций в эндоваскулярной хирургии.

Талантливый врач, бескорыстный и неравнодушный человек, преданный любимому делу, Сергей Анатольевич пользуется уважением и непререкаемым авторитетом у коллег и пациентов. Его ученики возглавляют рентгенохирургические подразделения в других лечебных учреждениях г. Челябинска. Сергей Анатольевич родился в семье "технарей", а сам стал главой медицинской династии. Обе его дочери пошли по стопам отца и в медицине выбрали своим призванием рентгенологию. Несмотря на свой юбилей 60 лет, который отметил недавно, Сергей Анатольевич полон сил и планов. Ведет активный образ жизни, любит долгие прогулки с супругой и четвероногими домочадцами.