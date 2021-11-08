Юрий Семенов: На всех госпитальных базах в Челябинской области есть свободные места

Челябинская область в восемь раз увеличила за две недели свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом растет число ежедневно регистрируемых случаев ковида и количество жителей, проходящих лечение.

«В настоящий момент на всех госпитальных базах есть свободные места для пациентов с коронавирусной инфекцией, которым показано стационарное лечение. Свободный коечный фонд приближается к 15%, поэтому госпитализация идёт без задержек», - рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов.

Две недели назад, 24 октября, свободный коечный фонд составлял лишь 1,8%, по состоянию на второе ноября – 10%.

На сегодня на госпитальных базах и на дому получают лечение 17 тысяч 520 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, неделю назад - 15 тысяч 573 жителя, на 24 октября - 13 тысяч 193 жителя, в начале октября – 10,2 тысячи человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 567 новых случаев, второго ноября – 531 случай, 24 октября – 436, начало октября – 386.

ДЛЯ СПРАВКИ

На данный момент в области развернуто 27 стационарных отделений (восемь тысяч 723 койки) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и 14 баз (1019 коек), куда пациенты переводятся из основных на долечивание. Ковидные базы действуют в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Коркино, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Сатке, Аше, Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Троицке, Верхнеуральске, селе Еткуль, селе Долгодеревенское.