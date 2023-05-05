Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя останется под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения главному инженеру областного ковидного госпиталя в Малой Сосновке Вячеславу Кадочникову, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Его не отпустили под домашний арест и оставили под стражей, сообщают в облсуде.

Вячеслав Кадочников был арестован в ноябре 2022 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст.290 УК РФ.

Тракторозаводский районный суд Челябинска 19 апреля продлил в отношении Кадочникова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 мая 2023 года. Сторона защиты обжаловала постановление суда. Адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска.

Напомним, в ноябре 2022 года были арестованы главный инженер челябинской областной инфекционной больницы (структурное подразделение областной больницы №3 Челябинска) Вячеслав Кадочников и индивидуальный предприниматель из посёлка Полетаево Михаил Крысов.

По версии следствия, Кадочников в течение 2021–2022 годов получил взятку в размере более 2,3 миллиона рублей от Крысова за утверждение завышенных объёмов по утилизации и вывозу жидких отходов больницы в рамках контрактов.