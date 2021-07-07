В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом

С четверга, восьмого июля, в городской больнице Копейска (Челябинская область) появится 120 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

На сегодня в области пациентов с коронавирусной инфекцией принимают областной инфекционный центр «Малая Сосновка», ГКБ № 1 (терапевтический корпус, 200 коек), ГКБ №8 (корпус инфекции, роддом), ГКБ №9, вторая областная больница (хирургический профиль), противотуберкулезный диспансер в Челябинске, больница Дробышева, горбольница № 3 (250 коек) и Центр охраны материнства и детства (ЦОМиД) в Магнитогорске, горбольница № 1 (30 коек) и горбольница №2 в Миассе, горбольницы в Аше, Кыштыме, Троицке, Чебаркуле, районные больницы в Еткуле и Сатке, инфекционные отделения в Троицке и Карталах (30 коек).

На сегодня в регионе открыто порядка четырех тысяч коек для лечения пациентов с ковидом (на середину июня было 1617). На пике второй волны было почти десять тысяч коек (с базами долечивания).

Медицинские учреждения, перепрофилированные под лечение пациентов с ковидом, оснащены всеми необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное - опытными специалистами.

В минздраве напомнили, что медорганизациям необходимо быть постоянно готовыми к приему пациентов с пневмонией и COVID-19, сохранять свободный коечный фонд (не менее 10 процентов), а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные места для приёма больных.