Родители в Челябинской области получают единое пособие на более чем 146 тысяч детей

В Челябинской области за два месяца 2023 года, январь и февраль, региональное отделение Социального фонда назначило единое пособие на 146 тысяч 429 детей в возрасте до 17 лет и на восемь тысяч 151 беременную женщину.

Общая сумма перечисленных средств превысила один миллиард 51 миллион рублей. Всего к настоящему времени от южноуральцев поступило свыше 114 тысяч заявлений на новую выплату.

Помимо этого, положительное решение по поступившим заявлениям вынесено на пять тысяч 387 первенцев в возрасте до трех лет, появившихся на свет до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим правилам: без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Как отмечают в челябинском региональном отделении СФР, за выплатой на первого ребенка по прежним правилам обратились шесть тысяч 262 южноуральца.

«С 2023 года ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России, – пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов. – В связи с этим за январь деньги родителям были перечислены в январе. Начиная с марта, выплата на первого ребенка будет производиться третьего числа каждого месяца – в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Средства будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте – за февраль, в апреле – за март».

Новое единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные денежные выплаты на детей от трех до семи лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременной женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности.

Размер единого пособия на детей и беременных дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов от величины регионального прожиточного минимума для ребенка или для трудоспособного населения соответственно.