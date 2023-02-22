Россиянки дарят защитникам Отечества возможность озеленять планету

В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, организаторы проекта «Посади лес» - Движение ЭКА - подвели итоги прошлого года и подсчитали, что в 2022-м россиянки потратили более миллиона рублей, чтобы купить в подарок мужчинам сертификаты на посадку деревьев.

С 20-го по 23-е февраля ушедшего года проект «Посади лес» зафиксировал один из рекордов по покупке сертификатов на посадку деревьев: на них потратили 1,1 миллиона рублей. Среди тех, кто оформлял сертификаты, были как индивидуальные пользователи, так и представители бизнеса.

«Россияне видят все больше смысла в экологичных подарках. Сертификат на посадку деревьев приобрел популярность, потому что оформляется быстро, несет в себе очевидную пользу и символичность и при этом прозрачно доказывает, что лес действительно посадили – мы присылаем на почту отчет с фото и GPS-координатами посадки. Тренд дарить такие сертификаты постепенно распространяется на все праздники, связанные с любовью и семьей», – отметила координатор проекта «Посади лес» Движения ЭКА Виктория Озерина.

Оформить сертификат на посадку деревьев можно на сайте «Посади лес», выбрав любое количество растений и дизайн подарочного сертификата, по желанию добавив агроуход – он помогает молодым деревьям прижиться в первые годы. Посадку проведут весной 2023 года опытные волонтеры проекта и сотрудники лесничеств.

СПРАВКА

Проект «Посади Лес» – краудфандинговая платформа Движения ЭКА для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За шесть лет силами проекта и волонтеров было высажено более трех с половиной миллионов деревьев в 52-х регионах России.