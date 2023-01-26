Российские общественники хотят, чтобы Волгоград стал Сталинградом

Ряд общественных организаций России выступил с инициативой вернуть Волгограду имя Сталинград. Эту идею поддержал и председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

По мнению парламентария, данное решение является не оценкой политического режима, а восстановлением исторической справедливости и данью памяти о великом подвиге советского народа.

Об этом политик заявил в ходе круглого стола «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы», который состоялся в пресс-центре Общественной службы новостей.

«Из истории нельзя вычеркнуть тот факт, что именно Сталинградская битва стала переломом не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. И сегодня, когда наши братья сражаются на Украине с последышами нацистов, самое время вспомнить о героизме наших дедов и вернуть городу-герою на Волге имя, которое прославило его на века и во всем мире. Надеюсь, что жители Волгоградской области на референдуме поддержат такое решение», – сказал Сергей Миронов.

Отметим, челябинский справедливоросс Владимир Корнев, являющийся депутатом гордумы, выступил с инициативой переименовать улицу Российскую в улицу имени Сталина, как она называлась в период с 1936-го по 1961-й год. Данное предложение он направил председателю городской думы Челябинска Андрею Шмидту.

Свою идею депутат Корнев объяснил тем, что именно при Иосифе Сталине Советский Союз стал сверхдержавой, имеющей ядерную бомбу. Инициатива справедливоросса вызвала неоднозначную реакцию жителей Челябинска.