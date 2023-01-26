26.01.2023
Российские общественники хотят, чтобы Волгоград стал Сталинградом
26.01.2023
Челябинские врачи удалили пациентке 20-килограммовую миому матки
26.01.2023
Заброшенный «Молодогвардеец» Челябинска обретет новую жизнь
26.01.2023
Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы
26.01.2023
Врачи ЧОКБ спасли пациента, печень которого поглотил паразит
26.01.2023
Консультация юриста: водитель должен иметь удостоверение при себе
Российские общественники хотят, чтобы Волгоград стал Сталинградом
Инициативу ряда организаций страны поддержал Сергей Миронов
04.01.2023
Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май
30.11.2022
Сергей Миронов: Остановить спад рождаемости можно только системными и масштабными мерами
21.11.2022
Сергей Миронов: В День Героев Отечества рекомендую пригласить во все школы страны участников СВО
19.11.2022
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023