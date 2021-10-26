Ростех разработал портативный аппарат ИВЛ

Инженеры АО «КРЭТ» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершают испытания и государственную регистрацию принципиально нового медицинского устройства – портативного аппарата ИВЛ «Авента-Вита». Прибор работает автономно от внешних источников питания и стационарных линий подачи кислорода и может использоваться в каретах «скорой помощи» и в домашних условиях.

«Авента-Вита» пригоден к использованию в стационарных отделениях реанимации и вне медицинских учреждений как для взрослых, так и для совсем юных пациентов. При этом все данные мониторинга прибор способен передавать в консультационный центр для анализа, выбора и корректировки режима вентиляции легких.

«Это первый отечественный аппарат ИВЛ, который подходит в том числе для домашнего использования. Устройство оснащено упрощенной системой управления – пользоваться им могут люди без медицинского образования. При этом разработчиками предусмотрены и сложные программы лечения, настройку которых способны выполнить лишь опытные врачи-реаниматологи. По своему функционалу, надежности и качеству прибор не уступает зарубежным аналогам, но стоимость нашей разработки значительно ниже», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Устройство отличается компактностью, небольшим весом, а главное, не зависит от внешних источников питания – в конструкции предусмотрены как внутренний, так и внешний аккумуляторы, гарантирующие энергонезависимость аппарата и стабильность его работы даже при перепадах напряжения. При этом аппарат обладает широким функционалом стационарного аппарата ИВЛ высокого уровня.

В настоящее время прибор проходит финальные испытания. После получения официальных документов о регистрации в Росздравнадзоре будет запущено серийное производство.

СПРАВКА

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.