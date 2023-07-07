07.07.2023
Россельхознадзор в Челябинской области держит на контроле импорт растениеводческой продукции
07.07.2023
«Ростелеком» наградил лауреатов регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
07.07.2023
На базе отдыха в Увельском районе утонул мужчина
07.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 8 и 9 июля (18+)
07.07.2023
Путешествия по Кыштыму и другим городам Челябинской области станут комфортнее
07.07.2023
В Аше расследуют гибель девятилетнего мальчика
«Ростелеком» наградил лауреатов регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
23.03.2023
«Ростелеком» помог Челябинской области сэкономить 22 миллиона киловатт электроэнергии
21.03.2023
«Ростелеком» подарил жителям Чебаркульского района вышку-«валентинку»
15.03.2023
В марте Wink порадует зрителей фильмами о любви и семейных тайнах
08.12.2022
Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023