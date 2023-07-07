«Ростелеком» наградил лауреатов регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

На Урале подвели итоги регионального этапа XII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Сегодня, седьмого июля, в Челябинске наградили победителей регионального этапа.

Сотрудники медиасферы Уральского федерального округа и Пермского края направили на конкурс 372 работы. Больше всего публикаций – 138 – поступило в номинацию «Интернет-СМИ». Представители телекомпаний заявили 136 сюжетов, третью строчку рейтинга занимает раздел «Печатные СМИ», куда подано 44 материала. В «Радио и подкасты» заявлено 24 работы, а блогеры направили на конкурс 14 постов.

Также уральские представители медиасферы не обошли вниманием специальные номинации, которые оценивает федеральное жюри: 16 работ было подано для оценки партнерами конкурса в номинации «Цифровизация региональных госуслуг», «Киберриски в детской среде» и «Научпоп про мобилу».

Как отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов, в этом году масс-медиа Южного Урала показали замечательный результат.

«Работы наших акул пера вошли в призовой шорт-лист уральского уровня почти в каждой из номинаций конкурса! В двух из них южноуральские журналисты заняли первое место и будут конкурировать с коллегами уже на федеральном уровне. Темы проектов соответствуют общефедеральным трендам в области цифровизации: перспективы развития 5G в России и регионе, уровень доступности телекоммуникационных услуг жителям сел и деревень, киберриски и способы их избежать. Благодарю журналистское сообщество Южного Урала за творческий подход к освещению сфер ИТ и телекома, а также внимание к работе нашей компании и труду ее сотрудников. Желаю побед в федеральном этапе конкурса и новых проектов в следующем году», - сказал Евгений Макагонов.

Отметим, на федеральный уровень вышли работы представителей челябинских редакций - Аллы Скриповой (74.ru) и Ивана Сухоносова («Бизнес ФМ»).

Итоги всероссийского этапа в пяти номинациях и двух спецноминациях будут подведены в Москве в сентябре этого года.

Победители федерального этапа - журналисты и блогеры, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в октябре 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2 на Камчатке, а также увидят уникальную природу этого края.

Среди награжденных благодарностями в Челябинске – три представителя ИА «Урал-пресс-информ»: Евгения Иванова (Александрова), Мария Белова и Инна Шемаева.