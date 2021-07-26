«Ростелеком» назвал села Челябинской области с самым высоким интернет-трафиком

Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» озвучил ТОП-5 сел Челябинской области по востребованности точек Wi-Fi-доступа, установленных в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Лидером пятерки самых активных населенных пунктов стал поселок Муравейник (Агаповский район) с численностью населения 285 жителей. Их совокупный трафик составил 9,4 Тб. Этот показатель равен объему 2 400 скачанных фильмов в HD-качестве.

Второе место занял поселок Лесной (Уйский район), жители которого прокачали 7,5 ТБ информации.

«Бронзу» взяли интернет-пользователи поселка Правда (Варненский район), скачав 7,4 ТБ.

Активно выходили в интернет также жители поселка Новогеоргиевский (Брединский район) и деревни Десятилетие (Чебаркульский район).

В целом за шесть месяцев 2021 года общий трафик потребления публичного Wi-Fi в селах региона составил 360 Тб информации.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что компания реализует федеральный проект по устранению цифрового неравенства с 2015 года.

«УЦН предполагает строительство волоконно-оптических линий связи в небольшие населенные пункты, где нет интернета. Для того чтобы у жителей отдаленных территорий Южного Урала появился выход в сеть, «Ростелеком» за счет собственных средств построил около трех тысяч километров оптики. Установка точек Wi-Fi-доступа обязательно согласовывается с администрациями муниципалитетов, ведь от этого зависит ее востребованность у жителей. Обычно опора с оборудованием для организации публичного интернета располагается вблизи социально значимых объектов – школ, сельских клубов, детских садов, библиотек», - рассказал Михаил Сергеев.

В Челябинской области «Ростелеком» установил 258 точек бесплатного беспроводного доступа в интернет в деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек.

Как отмечают в пресс-службе компании, с появлением возможности бесплатного выхода в интернет жителям малочисленных населенных пунктов стали доступны все преимущества цифрового быта: портал госуслуг, через который можно подать заявление, например, на получение материнского капитала или задать вопрос о вакцинации от Covid-19; общение с друзьями в социальных сетях и мессенджерах; совершение интернет-покупок и многое другое.